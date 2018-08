Thaçit bileta për Amerikë i kushtoi gati 6 mijë euro

Më 16 shtator të vitit 2011, ish-kryeministri Hashim Thaçi, kishte shpenzuar afër 6 mijë euro për biletën e udhëtimit të tij për në ShBA dhe 6 mijë të tjera për këshilltarin e tij, Bekim Çollaku.

Pas kthimit kishte treguar se me kë ishte takuar dhe kishte premtuar ‘kufij të pandryshueshëm’ për Kosovën.

11 mijë e 400 euro kishin kushtuar biletat e ish-kryeministrit me këshilltarin e tij. 5 mijë e 700 euro kishte kushtuar bileta e Hashim Thaçit dhe po aq ajo e Bekim Çollakut për në ShBA, raporton Kallxo.

E pas 10 ditëve qëndrimi atje, më 26 shtator të atij viti, referuar Zyrës së Kryeministrit, Thaçi veç tjerash kishte deklaruar se mesazhi i dhënë është se vendi mbetet me kufij të pandryshuar.

“Kosova është një, e pandashme, unike, me kufij të pandryshuar dhe me mbështetje të plotë ndërkombëtare”, është titulli i komunikatës së botuar në faqen e Zyrës së Kryeministrit.

“…por është edhe mesazhi se Kosova është një, e pandashme, unike, me kufij të pandryshuar dhe me mbështetje të plotë ndërkombëtare”, kishte deklaruar Hashim Thaçi si kryeministër 6 vite më parë.

Por, sot Hashim Thaçi president ka tjetër mendim për kufijtë që dikur i quante të pandryshueshëm. Thotë se ‘korrigjimi i kufijve’ do të jetë temë në bisedimet e Brukselit.

Madje ai ishte shprehur i bindur për liberalizimin e vizave, që as sot nuk është jetësuar.

“Flas me besim të plotë se tetori do të jetë muaji i përkushtimit të ofertës konkrete nga Brukseli për Kosovën për procesin e liberalizimin e vizave, marrëdhënieve kontraktuale dhe marrëdhënieve tregtare. Kjo po ndodh për herë të parë për Kosovën dhe në fakt dhe de-jure Kosova do të trajto et si shtet nga vendet e BE-së”, kishte thënë ai.

E gjatë vizitës në Nju Jork, Thaçi kishte takuar edhe homologun e tij turk, Recep Tayyip Erdogan.