Mustafa: Shfryrja e listave duhet të ndodhë nga ata që i kanë fryrë dhe me ligj të veçantë

Kreu i LDK-së, Isa Mustafa përmes një postimi në Facebook ka thënë se shteti duhet të gjejë një rrugë për të tejkaluar deformimin e listave të veteranëve.

Sipas tij gjeneza e këtyre deformimeve ka prapavijë klienteliste, transmeton Koha.net.

“Shteti i Kosovës duhet të gjejë rrugë për tejkalimin e deformimeve me listat e veteranëve dhe përfitimet e pamerituara të një pjese të tyre. Këtë problem e kemi diskutuar disa herë me përfaqësuesit e FMN-së sa isha kryeministër i vendit, dhe ishim në një rrugë të gjejmë zgjidhje nga ekspertiza dhe përvoja e tyre ndërkombëtare”, ka shkruar Mustafa.

Ai ka shtuar më tutje se, “ekzagjerimi i listave dhe numrit të veteranëve nuk duhet të jetë vetëm çështje e prokurorisë dhe gjyqësisë, edhe pse këto organe duhet të vazhdojnë pa presione ta bëjnë punën e tyre”.

“Gjeneza, mendoj se, qëndron te lëshimi me prapavijë klienteliste apo edhe nga interesa të tjera e dëshmive nga përgjegjësit e zonave për njerëz që nuk kanë qenë pjesë aktive e luftës. Prandaj duhet të sillemi racionalist, të mos ngatërrojmë adresat, sepse as Kryeprokurori dhe as ish-prokurori i lëndës nuk i kanë fryrë listat. Shfryrja e listave duhet të ndodhë nga ata që i kanë fryrë dhe me Ligj të veçantë. Ndërkaq, keqpërdoruesit duhet të përgjigjen”, ka shkruar Mustafa.