Sipas Shërbimit Meteorologjik Ushtarak, moti në ditën e sotme në Shqipëri parashikohet me kthjellime dhe vranësira në zhvillim në mesditë dhe pasdite, të cilat lokalisht do të nxisin reshje shiu të izoluara në ekstremet veriore, jugore dhe ato lindore.

Era do të fryjë me drejtim Juglindje-Veriperëndim, me shpejtësi 2-15 m/sek., më e vrullshme në bregdetin Veriperëndimor. Deti do të jetë i forcës 4 me lartësi vale 2.2 metra.