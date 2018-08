Moti nesër, me diell e temperatura deri në 32 gradë

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës njofton se nesër, do të mbajë mot kryesisht me diell dhe me temperatura pothuaj konstante.

Temperaturat minimale parashihen të lëvizin ndërmjet 14-16 gradë celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihet të lëvizin ndërmjet 29-32 gradë Celsius.

Indeksi UV mbetet i lartë, shtypja atmosferike do të vazhdoj ti mbajë vlerat mbi normalen. Do të fryjë erë kryesisht nga verilindja me shpejtësi 1-5m/s.