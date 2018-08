Veseli pranon se ka veteranë mashtrues, thotë se prokurori Blakaj deshi të bëhej hero pa e luftuar krimin

Kryeparlamentari i Kosovës, Kadri Veseli, ka pranuar se ka fryrje të listave të veteranëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, dhe për këtë ka thënë se “nuk ka asnjë dilemë”.

Një shqetësim i tillë, Veseli thotë t’i jetë shprehur nga shumë bashkëluftëtarë, “gjë që më ka bërë edhe mua të kërkoj deri në fund hetimin e këtij procesi”.

“Kam kërkuar qysh në fillim që për këtë drejtësia ta thotë fjalën e saj. Çdo pretendim për mashtrime në listat e veteranëve duhet të hetohet në mënyrë të plotë dhe të paanshme”, ka thënë Veseli në një postim në Facebook.

Ndërkaq, kryeparlamentari ka folur tërthorazi edhe për rastin e prokurorit special të dorëhequr, Elez Blakaj, duke thënë se dikush po tenton të njollosë kontributin dhe sakrificën e luftëtarëve të UÇK-së.

“Me vjen keq për luftëtarët e UÇK-së, që dikush po tenton të njollosë kontributin dhe sakrificat e tyre. Por, edhe këtë betejë, të mbrojtjes së vlerave të luftës sonë, bashkëluftëtarë, do ta fitojmë, duke vendosur para drejtësisë, me emra dhe mbiemra, të gjithë ata që kanë hyrë në këto lista pa qenë luftëtarë të lirisë. Në këtë betejë duhen njerëz të përkushtuar dhe të guximshëm në çdo institucion”, ka thënë Veseli.

Ai ka akuzuar prokurorin e dorëhequr Blakaj si njeri të paguximshëm i cili, sipas tij, nuk pati guxim ta çojë deri në fund këtë rast.

“Elez Blakaj, një prokuror që shteti i Kosovës ia kishte dhënë besimin, nuk pati guximin që këtë gjë ta çojë deri në fund, për çka e ka pasur mbështetjen time të plotë - si njeri, si luftëtar dhe si lider institucional e politik. Ai kishte menduar të bëhej prokuror hero pa e luftuar krimin, ashtu sikurse këta mashtrues që duan të bëhen veteranë pa pjesëmarrje në luftën çlirimtare. Me deklarata nga SHBA-ja nuk luftohet krimi, për aq sa lufta nuk është fituar me deklarata pa marrë pjesë drejtpërdrejt. Sido që të jetë, ky është morali të cilin e zgjedh vetë individi, më të cilin i edukon edhe fëmijët e vet”, deklaroi Veseli, raporton Koha.net.

Ky proces do të shkojë deri në fund, për aq sa do të shkojë në fund edhe çdo pretendim që ka bërë ky prokuror, tha Veseli, ndërsa shtoi se edhe listat do të hetohen dhe e vërteta do të dalë.

“Shteti i Kosovës i kishte besuar z.Blakaj dhe profesionalizmit të tij. Me ikjen e tij, ai tregon se nuk e do shtetin e Kosovës. Prokurorët që e duan shtetin e Kosovës, që jetojnë me shpirt në këtë vend, do ta përfundojnë këtë proces. Ikja e Elez Blakajt nga detyra, nuk duhet të jetë aspak dekurajim për njerëzit e këtij vendi, sidomos për profesionistët e drejtësisë”, theksoi kryeparlamentari, njëherësh kryetar i PDK-së, Kadri Veseli.

Ai në fund tha se i siguron qytetarët e Kosovës se “mashtruesit e çdo lloji, as nuk do të mund ta njollosin emrin e lavdishëm të Ushtrisë Çlirimtaren të Kosovës dhe as nuk do të mund ta dëmtojnë të ardhmen e Kosovës”.