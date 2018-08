Media serbe: Vuçiqi me Trumpin e Macronin kërkojnë zgjidhje për Kosovën

Një hap në zgjidhjen e nyjës së Kosovës do të mund të bëhej gjatë muajit nëntor kur kryetari i Serbisë Aleksandar Vuçiq do ta ketë rastin që në Paris të takohet me liderin e Francës e të SHBA-së, Emmanuel Macronin e Donald Trumpin, shkruan sot gazeta e Beogradit “veçernje novosti”.

Ata, sipas kësaj gazete, më 11 nëntor do të marrin pjesën paradën e madhe ushtarake në kryeqytetin e Francës me rastin e fitores së 100 vjetorit në Luftën e Parë Botërore.

Vuçiq do ta shfrytëzojë këtë rast që me disa nga liderët e vendeve më të mëdha në botë të këmbejë qëndrime, për siç thotë mediumi, zgjidhje kompromisi për Kosovën, transmeton Koha.net.

“Takimi në Paris do të jetë kulmi i ofensivës diplomatike i Vuçiqit për Kosovën, sepse pak para takimit në Paris ai për këtë çështje do të flasë edhe me kryetarin e Rusisë Vladimir Putin e para tij ai do të qëndrojë në Kinë”, përfundon mediumi.