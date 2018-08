Nesër do të mbajë mot me diell e vranësira

Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, nesër do të mbajë mot me diell dhe vranësira të cilat do të sjellin në disa vende reshje lokale shiu të intensitetit të ulët.

“Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 16-18 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihet të lëvizin ndërmjet 29-32 gradë Celsius. Do të fryjë erë kryesisht nga verilindja me shpejtësi deri në 7m/sek”, thuhet në njoftimin e IHMK-së.