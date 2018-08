Mot me diell e vranësira të çrregullta nesër në Kosovë

IHMK-ja përmes një komunikate për media bën të ditur se nesër në Kosovë do të mbretërojë mot me diell dhe vranësira të çrregullta, transmeton Koha.net.

“Vendi ynë do të vazhdojë të mbetet nën ndikimin e masave të ajrit me presion të ndryshueshëm atmosferik. Në këtë situatë meteorologjike do të mbajë mot me diell dhe vranësira të çrregullta të cilat në pjesën e dytë të ditës, nëpër disa territore shumë të kufizuara ka mundësi të sjellin reshje afatshkurta shiu”, thuhet në komunikatë.

Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 14-16 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihet të lëvizin ndërmjet 28-30 gradë Celsius.

Do të fryjë erë kryesisht nga verilindja me shpejtësi deri 7m/s.