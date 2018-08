Vuçiqi thotë se më 9 shtator do të jetë në Kosovë

Presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiq, tha sonte se nëse gjithçka do të jetë në rregull, më 9 shtator do të arrijë për vizitë në Kosovë.

“Nëse gjithçka është në rregull, më 9 shtator jam me serbët në Kosovë," tha ai.

Vuçiq theksoi si objektiv të palës serbe ruajtjen e interesave shtetërore, mbrojtjen e pronës dhe të gjithë interesave të tjera të Serbisë. Ai tha se është e nevojshme të thuhet e vërteta dhe ruajtja e të drejtave të serbëve në Kosovë, transmeton KP.

Presidenti serb theksoi se është e nevojshme të sigurohet siguria e njerëzve, të sigurohet që fëmijët të shkojnë në shkolla dhe kinema pa ndërprerje dhe të shoqërohen me kolegët e tyre.

Sipas tij, me të gjitha propozimet e mundshme ai do të shkojë te qytetarët serbë dhe do të thotë se çfarë është bërë. Ai shton se është i bindur se nëse arrihet marrëveshja, serbët do të kenë më shumë se sot.