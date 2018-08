Ismaili thotë se Kosova pas 22 muajsh do ta ketë Spitalin Pediatrik Kirurgjik

Ministri i Shëndetësisë i Republikës së Kosovës, Uran Ismaili ka vizituar të mërkurën lokacionin ku ka nisur ndërtimi i Spitalit Pediatrik dhe Kirurgjisë së fëmijëve në kompleksin e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, bëhet e ditur përmes një komunikate për media.

Ai është shprehur i lumtur që iu është dhënë fund zvarritjeve në realizmin e këtij projekti, dhe se pas 22 muajsh shteti i Kosovës do të ketë një spital modern që do t’i integrojë të gjitha shërbimet shëndetësore për fëmijë brenda një institucioni.

“Ky është një projekt, donacion i Emirateve të Bashkuara Arabe, gurthemeli i së cilit është vendosur disa vite më herët, por që nuk ka mundur të fillojë punën si është dashur. Ne i kemi shtuar përpjekjet tona që t’i kryejmë të gjitha procedurat, kemi kontaktuar me donatorin kryesor dhe me konsorciumin e tyre që kanë qenë mbikëqyrës gjerman dhe kemi arritur të zhbllokojmë procesin”, tha Ismaili.

Ai shpjegoi se Spitali pediatrik-kirurgjik do jetë modern do të ketë pajisje moderne: 10 mijë metra katrorë hapësirë, 100 shtretër, donacion në vlerë prej milionë eurove dhe më se i nevojshëm.

“Projekti është i paraparë të kryhet për 22 muaj, objekti do jetë me ura lidhëse me klinika, projekt i çmueshëm për fëmijët tanë, me kualitet të lartë si ndërtime dhe pajisje moderne”, tha Ismaili.

Drejtori i SHSKUK-së, dr. Basri Sejdiu, tha se nevoja për këtë spital ka qenë e madhe meqë shumë fëmijë kanë nevojë për trajtim.

“Përfundimi i punimeve pas 22 muajve, do të mundësojë kushte shumë të mira duke llogaritur edhe infrastrukturën tjetër përcjellëse në të gjitha hapësirat e QKUK-së, do jetë kompletim i infrastrukturës dhe me pajisje dhe fëmijët do të gjejnë trajtim më të lehtë”, tha ai.

Në spitalin pediatrik dhe të kirurgjisë së fëmijëve do të ofrohen shërbimet pediatrike, shërbimet e kirurgjisë pediatrike, hemato – onkologjia e fëmijëve, diagnostika, shërbimet emergjente si dhe shërbime të tjera.

Spitalit Pediatrik Kirurgjik është projekt që do të kushtojë rreth 20 milionë euro donacion nga Emiratet e Bashkuara Arabe i ndarë për Republikën e Kosovës më 2015, ndërsa simbolikisht, gurthemeli i spitalit ishte vendosur në mars 2016.