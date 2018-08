Ministri i Diasporës dhe Investimeve Strategjike, Dardan Gashi, është takuar me kryetaren e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka, me të cilën u pajtuan që diaspora duhet të informohet më shumë për votimin në Kosovë.

Në takim u bisedua për procesin e zgjedhjeve, votimin e pjesëtarëve të diasporës, por edhe përfaqësimin e bashkatdhetarëve në Kuvendin e Kosovës.

“Zv.kryeministri Gashi dhe kryetarja Daka u pajtuan që diaspora duhet të informohet më shumë për votimin përmes vebfaqeve të institucioneve, përmes tryezave që planifikohet të mbahen me përfaqësuesit e diasporës, edhe përmes shoqatave, asociacioneve e organizimeve të ndryshme, të cilat mund të shërbejnë edhe si pika grumbullimi të materialeve zgjedhore për votim jashtë Kosovës”, thuhet në njoftimin e ministrisë së Diasporës.

Po ashtu në takim u potencua se në një të ardhme të afërt do të organizohen takime, debate, tryeza dhe organizime të ndryshme për procesin e votimit të diasporës.

“Debate të tilla do të mbahen edhe me partitë politike, nga të cilat sigurisht do të dilet me një qëndrim se si do të veprohet në të ardhmen, sa i takon votës së përfaqësuesve të diasporës, por, njëkohësisht, në takimet që do të mbahen në diasporë do të merret edhe mendimi i tyre”, thuhet më tej në njoftim.

Në fund u theksua se të dy u pajtuan për thellim të bashkëpunimit me “qëllim që përfaqësuesve të diasporës t’ua bëjnë më të lehtë votimin dhe të shihet mundësia e përfaqësimit të tyre në Kuvendin e Kosovës”.