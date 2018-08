Deri tash në Kosovë ka munguar vullneti politik për Ligjin për Referendume

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi ka deklaruar se është duke punuar që çështja e Ligjit për referendum të dërgohet sa më shpejt në Kuvendin e Kosovës për miratim. Thaçi ka thënë se referendumi mund të përdoret për t'i pyetur qytetarët e Kosovës nëse ata janë pro korrigjimit të kufirit, që do të bashkonte Luginën e Preshevës me Kosovën.

Sipas Kushtetutës së Kosovës, neni 1, pika tre, thuhet se "Republika e Kosovës nuk ka pretendime territoriale ndaj asnjë shteti ose pjese të ndonjë shteti dhe nuk do të kërkojë të bashkohet me asnjë shtet ose pjesë të ndonjë shteti".

Mazllum Baraliu, profesor i të Drejtës Kushtetuese duke folur për Radion Evropa e Lirë, thotë se referendumet në Kosovë mund të ndodhin, pasi të nxirret një ligj i veçantë. Ai thotë se një ligj i tillë nuk ka ndodhur për mungesë të vullnetit politik.

“Për t’u realizuar një çështje me referendum, siç është propozimi konkret i presidentit i këtyre ditëve, do të duhej paraprakisht të kemi Ligj për referendumin. Ky ligj, në bazë të nenit 81 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës nuk parashihet që të hyjë në mesin e atyre ligjeve të ashtuquajtur të legjislacionit vital dhe nuk ka nevojë që me dy të tretat, as me dy të tretat e dyfishta, pra mund të kalohet edhe me shumicë të thjeshtë”, tha Baraliu.

Presidenti Thaçi ka folur për rëndësinë që duhet të organizohet një referendum në përfundim të procesit të dialogut që do të duhej të përfundonte, sipas tij, me marrëveshjen e paqes në mes Kosovës dhe Serbisë.

Analisti i çështjeve politike nga Instituti Demokratik i Kosovës, Artan Murati, thotë për Radion Evropa e Lirë se një ligji i tillë mund të bëhet nëse do të arrihet një marrëveshje gjithëpërfshirëse ndërmjet subjekteve politike, pasi që për miratimin e tij, duhet një numër i konsiderueshme i votave pro.

Murati thekson se në këtë drejtim duhet të punohet kujdesshme dhe nuk duhet të ndiqen agjendat e ngushta politike, por duhet të shikohet në aspekte më të gjera.

“Unë problemin e shoh në aspektin përmbajtjesor dhe mënyrën se si do të përkthehej mandej në implementimin e vet në praktike ky projektligj, kur do të shndërrohet në ligj. Dhe cili do të ishte rezultati i tij dhe si do të silleshin pastaj edhe subjektet politike nëse do të miratohet ligji dhe do të hidhej në referendum, për shembull çështja e shkëmbimit te territoreve ose bashkimi i Luginës së Preshevës. Sepse atëherë do të kishte mundësi që të luhet edhe me fjalë dhe mënyra se si do të parashtrohej pyetja. Faktikisht edhe qytetarët do të t’i vinte në pozitë të palakmueshme. Kështu që unë konsideroj që ky veprim duhet të mendohet mirë”, tha ai.

Murati tha po ashtu se deputetët e opozitës tash e një kohë kanë ndërmarrë nisma për miratimin e një ligji të tillë, por jo për çështjen që është duke e përmendur presidenti Thaçi.

“Kemi grupe parlamentare nga opozita, të cilët faktikisht kanë iniciuar një projektligj të tillë në Kuvend. Dhe kjo shumë lehtë mund të përkthehet në një përballje politike të më vonshme mes presidentit dhe pikërisht këtyre grupeve parlamentare, të cilat e kanë shtyrë përpara projektligjin për referendum. Mirëpo, në anën tjetër e kundërshtojnë një referendum të tillë çfarë po e kërkon vet presidenti”, tha Murati.

Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar se në muajt në vijim do të prezantojë idenë e, siç thotë ai, korrigjimit të kufirit me Serbinë.

Thaçi ka thënë se nëse partitë politikë në Kosovë dështojnë të merren vesh dhe mos ta përkrahin iniciativën e tij, ai mendon ta arrijë një gjë të tillë përmes referendumit.

“Në një situatë të tillë, vërtet që nuk mbetet rrugë tjetër përveç fuqizimit të vendimmarrjes së qytetarëve të Republikës së Kosovës, duke iu mundësuar atyre për të vendosur vetë se kush ka të drejtë dhe se cili opsion është në interes të Kosovës. Prandaj, është e domosdoshme që t’iu mundësojmë qytetarëve tanë të drejtën e referendumit, gjë që për të cilën jam duke punuar që të bëhet realitet”, ka thënë Thaçi javën e kaluar.