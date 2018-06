Propozimi i BE-së, hapja e negociatave me Shqipërinë pa një datë

Bashkimi Europian pritet të hapë negociatat e anëtarësimit me Shqipërinë, por pa një datë.

Vizion Plus ka siguruar draft-rekomandimin e Këshillit të BE-së, i cili tashmë është duke u shqyrtuar nga të gjithë vendet anëtare, përpara takimit të 28-29 qershorit. Në këtë dokument, propozohet nisja e bisedimeve, ndërsa nuk jepet koha për uljen në tryezë.

“Këshilli vendos për të hapur negociatat e pranimit me Shqipërinë. Me qëllim mbajtjen e Konferencës së parë Ndërqeveritare, Këshilli nënvizon nevojën kritike që Shqipëria të konsolidojë më tej progresin e bërë në reformën gjyqësore në veçanti përmes vettingut dhe të japë rezultate të tjera të prekshme në luftën kundër korrupsionit në të gjitha nivelet dhe në luftën kundër krimit të organizuar, në veçanti për kultivimin dhe trafikimin e drogës. Këshilli i bën thirrje Komisionit që të vëzhgojë nga afër përpjekjet e reformave së lartpërmendur nga Shqipëria dhe do të vlerësojë progresin në bazë të një raporti të Komisionit përpara konferencës së parë ndërqeveritare.”

Në draft-rekomandim vlerësohen arritjet e Shqipërisë, veçanërisht në 5 prioritetet e vendosura më parë nga Komisioni.

“Këshilli përshëndet progresin e qëndrueshëm të Shqipërisë në ndjekjen e reformave që lidhen me pesë prioritetet kyçe. Ristrukturimi institucional i gjyqësorit është në vazhdim, si një gur themeli i një reforme gjithëpërfshirëse të drejtësisë. Procesi i ri-vlerësimit për gjyqtarët dhe prokurorët ka filluar të japë rezultatet e para të prekshme, duke përfshirë edhe anëtarët e lartë të gjyqësorit, nën mbikëqyrjen e Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit. Këshilli inkurajon Shqipërinë që të vazhdojë bashkëpunimin e saj të mirë me Operacionin Ndërkombëtar të Monitorimit. Këshilli inkurajon Shqipërinë që të zhvillojë progresin e konsiderueshëm deri tani dhe të ndjekë intensivisht reformën e drejtësisë, që synon rritjen e pavarësisë, llogaridhënies, profesionalizmit dhe efikasitetit të sistemit gjyqësor, sidomos nëpërmjet avancimit të mëtejshëm të procesit të verifikimit, i cili është vendimtar.”

Por dokumenti mbetet ende ne diskutim nga të gjithë vendet dhe duket se oponenca me e forte po behet nga Franca dhe Presidenti Macron, i cili ende vijon te jete skeptik per pranimin e vendeve te reja ne Bashkimin Europian.

Gjithesesi, pritet qe me date 26 drafti te diskutohet mes Ministrave te Jashtem, te cilet me pas do tja adresojne ate krereve te shteteve të Unionit.

Nderkaq edhe Maqedonia, e cila mori rekomandimin per hapjen e negociatave pak muaj me pare nga Komisioni Europian, duket se do kete te njejten rrugetim me Shqipërinë.