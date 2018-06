Në Kosovë deri në fundjavë mot pjesërisht i vranët

ët parashohin që në Kosovë deri nga mesi i javës të jetë mot më stabil. Në fundjavë pritet një depërtim i një fronti të ftohtë nga veriu i kontinentit, që do të zbres temperaturat ndjeshëm nën vlera mesatare.

Temperaturat e ajrit do të shënojnë rritje, por do të luhaten kryesisht rreth vlerave mesatare. Minimalet do të sillen nga 13C deri në 15C, e maksimalet nga 24C deri në 27C.

20.06-21.06 - Mot pjesërisht i vranët, me intervale më të gjata me diell. Të enjten pasdite, rreth viseve malore mundësi për reshje lokale shiu me bubullimë.

22.06 - Mot pjesërisht i vranët. Pasdite shtrëngata të shpërndara me shi.

Sipas Prishtina Weather, do të fryjë erë mesatare dhe mesatarisht e fuqishme nga verilindja 4-9m/s. Shtypja atmosferike, gradualisht do të rritet mbi vlera normale.