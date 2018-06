Qeveria kundër nismës së LDK-së për ndryshimin e tri ligjeve

Koalicioni qeverisës ka kundërshtuar nismën ligjore të LDK-së për ndryshimet në tri ligje, të cilat kanë të bëjnë me reformën fiskale 2, të nisur nga ish-Qeveria Mustafa, por e mbetur në gjysmë për shkak të shpërndarjes së Kuvendit.

Nisma e LDK-së ishte ndryshimi dhe plotësimi i Ligjit për tatimin në të ardhurat personale, Ligji për tatimin në të ardhurat e korporatave dhe Ligji për tatimin në vlerën e shtuar.

Shefi i Grupit parlamentar të LDK-së, Avdullah Hoti, tha se në vitin 2017 është miratuar pakoja e dytë fiskale, ku janë përgatitur 22 masa fiskale dhe në kuadër të këtyre masave përfshihen plotësimi dhe ndryshimi në kuadër të këtyre tri ligjeve bazike.

“Grupi parlamentar i LDK-së ka ndërmarrë këto tri nisma ligjore për të zbatuar masat 13 dhe 14 të pakos fiskale 2. Më konkretisht, në ligjin për të ardhurat korporatave është paraparë që tatimi i mbajtur në burim për grumbulluesit e produkteve bujqësore të hiqet, i cili ka qenë deri tash 3 për qind, dhe të rregullohet mënyra e tatimit të kompanive të sigurimit, të cilat deri tash kanë paguar 5 për qind të tatimit të hyrave bruto, ndërsa tash me këtë projektligj ato do të kalojnë në tatimin e rregullt sikur çdo kompani tjetër në Kosovë. Në ligjin për TVSH-në është paraparë që të njihet çështja e TVSH-së për kompanitë e transportit ndërkombëtar të udhëtarëve dhe te zbatimi i TVSH-së për tregti me ari brenda vendit, kështu që TVSH-ja të zbatohet vetëm në vlerën e shtuar të arit të përpunuar”, tha Hoti, transmeton Koha.net.

Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, tha se ish-qeveria tash po mundohet ta korrigjojë veten.

“Është ditur që tatimi në burim kur bëhet fjalë për prodhimin vendas nuk mund të vendoset te secili subjekt që kryen një pjesë të procesit, sepse në fund i ngarkohet çmimit. Edhe pse prodhimi i ka disa cikle derisa të dalë në treg, e ne e dimë që këto cikle i kryejnë personat fizikë apo kompani të caktuara, ama në fund mbetet i njëjta produkt, produkti nuk rritet rrugës. Si shembull praktik, perimet ose vezët nuk mund të shiten pa një ambalazh, një kuti kartoni, nëse tatojmë në burim edhe atë që prodhon, edhe atë që sjell plehun kimik, edhe ujitjen, edhe në fund atë që shet ambalazhe, perimet ose vezët ose do të shiten nën kosto pa fitim, ose do të kenë çmim tepër të lartë në krahasim me importin dhe nuk do të jenë konkurruese në treg”, tha Kurti.

Kjo iniciativë e LDK-së, hasi në kundërshtimin e Qeverisë dhe deputetëve të koalicionit qeverisës. Ministri i Financave, Bedri Hamza, tha se ministria që ai drejton i ka përgatitur draftet e këtyre ligjeve, dhe janë dërguar në shqyrtim në FMN dhe janë lëshuar në diskutim publik. Ai ka kërkuar që të priten ligjet e Qeverisë që janë të draftuara në përputhje me standardet ndërkombëtare.

Deputetja e PDK-së, Safete Hadërgjonaj, ka kërkuar që të mos miratohen këto projektligje, duke thënë se janë mesazh jo i mirë për investitorët e huaj.

“Grupi parlamentar i PDK-së e përkrah rekomandimin e Qeverisë që të mos miratohen këto projektligje, sepse miratimi i tyre është një mesazh jo i mirë për bizneset dhe investitorët. Nëse për çdo muaj shkojmë në plotësim-ndryshim të ligjeve, atëherë kjo do të jetë një ngarkesë përgjithësisht për sistemin tatimor për Administratën Tatimore dhe do të shkaktonte një pasiguri juridike tek investitorët e huaj dhe janë sfiduese për bizneset vendore”, u shpreh Hadërgjonaj.

Edhe shefi i Grupit parlamentar i AAK-së, Ahmet Isufi, e vlerësoi hap të ngutshëm këtë veprim të LDK-së, duke u shprehur kundër.

Pushtetit iu bashkua edhe partia opozitare, PSD. Shefi i deputetëve të kësaj partie, Dardan Sejdiu, tha se janë kundër pasi problemi nuk po trajtohet në thelb, por vetëm po bëjnë fizkulturë.

Edhe Nisma Socialdemokrate nuk ka mbështetur plotësim-ndryshimin e këtyre tri ligjev