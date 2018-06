Austria negocion për kampet e deportimit me Serbinë, Shqipërinë, Maqedoninë e Kosovën

Refugjatët sirianë ende arrijnë në rrugën ballkanike nëpërmjet kufirit turk. A do të mblidhen ata nëpër kampe pak përpara kufirit të jashtëm të BE-së?- transmeton ‘Shekulli’ raportimin e Reutersit. Duket se qëllimi i vetëm për krijimin e aksit “Berlin-Vjen-Romë”, është për t’i dhënë jetë planit të ndërtimit të kampeve të refugjatëve në Ballkan.

Mediat gjermane bëjnë me dije planin që po përgatitet nga Austria, Danimarka dhe vendet e tjera të Vishegradit për të menaxhuar krizën e refugjatëve dhe për të bërë një shpërndarje të tyre në vendet e Ballkanit Perëndimor, apo siç i quajnë në mënyrë të kamufluar, vendet e Adriatikut. Në këmbim të këtyre projekteve, vendet e Ballkanit kërkojnë vetëm diçka: ato janë paratë. Duket se vendet e BE-së nuk e kanë problemin tek paratë por tek mënyra se si mund t’i shpërndajnë këta refugjatë, të cilëve u është mohuar azili, në vendet e treta ose në Afrikën e Veriut, prej andej nga vijnë me anije dhe gomone.

Dy javë përpara fillimit të presidencës austriake të BE-së, qeveria po përpiqet të bëjë një ndryshim paradigme në politikën e migracionit europian. Kancelari Sebastian Kurz është duke ndjekur dy projekte në të njëjtën kohë: ngritjen e kampeve të deportimit jashtë BE-së së bashku me Danimarkën dhe krijimin e një “aksi të gatshëm” për të mbyllur kufirin e jashtëm të BE-së. Ndarja e punës në vijim është duke u zhvilluar: Austria po tërheq emigrantë në Ballkanin Perëndimor, Itali dhe në Afrikën e Veriut. Sipas informacioneve nga mediat vendase, qeveria federale tashmë ka filluar bisedimet me autoritetet në Shqipëri, Serbi, Maqedoni dhe Kosovë për të ngritur qendra pritëse për emigrantët e paligjshëm, të cilët kanë hyrë në rrugën e Ballkanit dhe kanë marrë një vendim negativ për azil në Austri, por për disa arsye nuk mund të kthehen drejtpërdrejt në vendet e tyre të origjinës. Sikur të ishte, njerëzit duhet të parkohen në një vend më pak tërheqës.

Frontex kërkon që të deportojë emigrantët

Në deportimin agjencia kufitare e BE-së Frontex, duhet të jetë e dobishme. Është ende e paqartë se sa të mëdha duhet të jenë kampet e deportimit. Tani është e qartë se çfarë kërkojnë shtetet e Ballkanit: paratë. Aktualisht, opsionet ligjore janë duke u shqyrtuar në Vjenë. Publik e kanë bërë planin vetëm partnerët danez të bashkëpunimit. Mbështetja vjen nga Holanda dhe vendet e tjera të BE-së. Austria po kërkon të ndryshojë mandatin e Frontex. Prandaj, autoriteti në të ardhmen, njerëzit që shpëtojnë në Mesdhe, do të sillen përsëri në bregun e Afrikës së Veriut. Po ashtu, duhet të krijohen qendrat e pritjes. Franca, ndryshe nga Italia, është kundër idesë që aplikacionet për azil për në Bashkimin Europian, të mund të bëhen në këto qendra.

Ai dëshiron të parandalojë çdo efekt të dëmshëm. “Aksi i të gatshmëve”, që është për të mbrojtur kufijtë e BE-së, është më e brishtë sesa e mendojnë. Aleatë përveç qeverisë së re italiane janë edhe vendet e Visegradit, Hungaria, Republika Çeke, Sllovakia dhe Polonia. Pjesa bavareze e qeverisë federale gjermane gjithashtu ndjehet e sigurt në shtëpi. Ministri i Brendshëm Federal Horst Seehofer (CSU) njoftoi në një konferencë shtypi me Kurzin, një bashkëpunim të ngushtë me Austrinë dhe Italinë mbi çështjet e emigracionit. Megjithatë, kancelarja gjermane, Angela Merkel, vazhdon të mbështetet në një zgjidhje të përbashkët europiane.

Kickl të mërkurën në Romë

Fuqia shtytëse në Itali është ministri i ri i brendshëm, Matteo Salvini. Të mërkurën, kreu populistit i krahut të djathtë Lega në Romë do të presë Ministrin e Brendshëm të FPÖ Herbert Kickl. Salvini pritet në Vjenë në korrik. Lega ulet me FPÖ në një grup parlamentar të BE-së. Salvini tashmë ka plane për mbylljen e rrugës mesdhetare, sipas gazetës “La Stampa”. Ai dëshiron të ndërtojë kampe refugjatësh për refugjatët në Libi dhe Tunizi. Në të ardhmen, kërkesat e tyre për azil në BE do të shqyrtohen atje. Paraardhësi i Salvinit në Zyrën e Shtëpisë tashmë kishte hyrë në një marrëveshje të diskutueshme me autoritetet libiane, udhëheqësit e milicisë dhe fiseve për të ndaluar refugjatët në shkëmbim të ndihmës bujare financiare.

OKB raporton përsëri për abuzimet e të drejtave të njeriut në rreth 30 kampe të braktisura të Libisë. Salvini dëshiron të zgjerojë këtë bashkëpunim dhe të udhëtojë në Libi në qershor. Ai dëshiron të devijojë paratë për planet e tij, sipas gazetës spanjolle “El Pais” nga buxheti i marrëveshjes BE-Turqi. Roma e mohon këtë. Salvini gjithashtu synon OJQ-të që t’i ndihmojnë refugjatët në det. Përgjegjës për pranimin e emigrantëve duhet të jenë ato vende, nën flamurin e të cilit fluturojnë anijet e ndihmësve. Prandaj, Roma kërkon një “rishikim” të traktateve përkatëse ndërkombëtare. Salvini dëshiron vetëm të pranojë emigrantë në Itali të cilët janë duke u shpëtuar nga anijet ushtarake.