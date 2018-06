Mesdita me shi, sot në Kosovë

Moti për ditën e sotme në Shqipëri parashikohet me vranësira mesatare dhe të dendura si dhe intervale me kthjellime.

Sipas shërbimit meteorologjik në mesditë do të ketë reshje shiu të herëpashershme me intensitet të ulët dhe mesatar në formën e shtrëngatave dhe stuhive, breshër i izoluar. Era do të fryjë me drejtim veriperëndim-veri 1-15m/sek. Mjegullinë për shkak të reshjeve.

Temperaturat parashikohen:

Vendet malore 15/29

Vendet e ulëta 16/33

bregdetare 18/31.