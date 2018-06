Zv/kryeministri maqedonas viziton Kosovën

Zëvendëskryeministri i Maqedonisë Veriore për Çështje Evropiane, Bujar Osmani ditën e sotme do të qëndrojë në Kosovë në një vizitë njëditore, ku do të realizojë takime me presidentin Hashim Thaçi, si dhe me zëvendëskryeministrin, Enver Hoxhaj.

Në këto takime do të hapen temat avancimit të bashkëpunimit të ndërsjellë mes dy vendeve, pritjet nga Samitet e ardhshme të Bashkimit Evropian, si dhe në përgjithësi, perspektivat evropiane për vendet e Ballkanit Perëndimor.