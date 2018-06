Berisha: Lufta e Kosovës më ndryshoi jetën

Fadil Berisha, fotografi shqiptar me famë botërore, në një intervistë ekskluzive në Interaktiv të KTV-së ka treguar se si lufta e Kosovës ia ka ndërruar jetën.

Ai ka thënë se gjithçka kishte nisur kur një grup studentësh kishin shkuar tek ai në zyrë për t’iu ndihmuar që të nisnin një kampanjë për t’ia treguar botës krimet me të cilat po përballeshin shqiptarët.

“Kanë ardhur disa studentë që ishin në New York. E kanë parë emrin tim në media dhe erdhën në një takim me një kuti fotografish me trupa të të mbyturve të luftës. Më thanë se nuk njohin asnjë shqiptar tjetër dhe se kemi nevojë që t’u tregojmë gazetarëve çfarë po ndodhë në Kosovë. Kur i hapa fotografitë ishin të tmerrshme, fëmijë të vrarë, me numra në ballë, e gra shtatzëna. Aty ndryshoi jeta ime. U thash se nuk kam të bëj me gazetari sepse jam fotograf i modelizmit. Por më thanë se s’kanë ku të shkojnë tjetër. Shkova në shtëpi dhe i tregova rastin nënës. Më dha një emër rruge e më tregonte historinë e luftës. Më tha se nëse ke mundësi ndihmoju. U ktheva dhe u thash ma keni prishë jetën. Nuk e di s’i mundem t’u ndihmojë, por fotografitë ma kanë ndryshuar jetën. Po i rrisim fotografitë dhe po shkojmë bashkë demonostrojmë me familjet para kishës në New York. Duhet të vini si studentë e t’i bëni shkrimet për fotografitë”, ka shpjeguar ai iniciativën e parë në kërkimin e ndihmës për Kosovën.

Pasi kishin nisur protestat, Berisha ka treguar se kishin nisur të mbanin edhe koncerte për të bërë më shumë zhurme dhe të grumbullonin ndihma. Thotë se në një koncert kishin grumbulluar mbi 50 mijë dollarë. Berisha ka treguar se regjisori i njohur, Stan Dragoni, ishte një prej fytyrave kyçe që i kishte ndihmuar. Dragoni ishte kujdesur për kampanjat vetëdijësuese dhe se e fundit prej tyre ishte lidhja e Millosheviqit me Hitlerin.

“Ai më tha se do të bëjë kampanjën më të fortë në botë, por që duhet t’i mblidhni paratë që ta fusim në gazetat më të forta. Filluam mblodhëm paratë dhe ishte ditë e mërkurë, nuk e harroj. Avni Mustafa, kryetar i Këshillit Kombëtar Shqiptaro-Amerikan, ka bërë gjithçka në emër të shqiptarëve. Para Shtëpisë së Bardhë u mblodhëm 20 mijë shqiptarë. Tani na duheshin paratë e na duhej fotografia e Hitlerit që të tregonim se Millosheviqi ishte si ai. Atë ditë, të mërkurën, mendoj se ishte Washington Post, fotografia në faqen e parë. I kishin dhënë të gjitha”, ka treguar Berisha duke shtuar se në këtë moment gjithçka mori hov të madh.

Berisha ka thënë se pas kësaj iniciative ishin takuar me ish-presidentin Bill Clinton që ishte zotuar për ndihmë. Pas iniciativës në SHBA, Berisha ka treguar se kishte filluar punën nëpër kampe refugjatësh. Ka thënë se menjëherë pas luftës kishte vizituar Kosovën dhe se kishte qarë në momentin që ishte futur në vendlindje. “Nuk do t’i harroj kurrë pamjet kur i shihnim shtëpitë e djegura nga aeroplani”.

Berisha ka folur edhe për përpjekjet që të shfaqte para botës bukurinë kosovare. Si fotograf i “Miss Universe” ai ka treguar me krenari për suksesin e Zana Krasniqit dhe Marigona Dragushës, që kishte dalë femra e dytë më e bukur në botë. “Gjithmonë e kam ëndërruar që t’ia shfaq botës bukurinë shqiptare. Nuk doja që bota të na shihte më ndryshe. Kur isha i vogël i kisha thënë vetes që do ta bind botën se shqiptarët janë të bukur”, ka thënë ai.

Berisha ka treguar për fotografitë e politikanëve të njohur kosovarë. Ibrahim Rugovën thotë se kishte provuar që në fotografi ta bënte më të fuqishëm, ndërsa Sali Berishën ta zbuste “pasi në fotografi dilte shumë i egër”. Për Hashim Thaçin, Berisha ka ripërsëritur një fjali të ish-sekretares së shtetit amerikan Madeleine Albright se Thaçi është “bukuroshi-arrogant”.

Fotografi me famë botërore ka folur edhe për punën te tash presidenti i SHBA-së, Donald Trump. Ka treguar se me të, kur ishte pronar i kompanisë së modës, ka punuar vazhdimisht në realizimin e fotografive dhe se Trumpi i kërkonte komente për çdo fotografi.

“Kur nuk fitoi Miss Kosova ai më tha se Marigona është dashur të fitonte. Nuk ishte në duar të tij. Ky tha mos u mërzit se i jap kontratën e modelizmit asaj. Ajo ka punuar për shumë gjatë në kompaninë e tij, por tash është bërë nënë”, ka thënë Berisha.

Ai ka treguar se ka realizuar fotografi edhe të gruas dhe ish-gruas së Trumpit si dhe vajzave të tij.