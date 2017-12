Haradinaj në Istog kërkon të përkrahet Dreshaj

Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) ka mbyllur fushatën zgjedhore për zgjedhjet që do të mbahen në Istog këtë të diele. Kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj tha se janë bërë bashkë të gjithë, pasi është një zor i madh në këtë komunë.

Sipas tij, nëse vazhdohet me këtë qeverisje, atëherë Istogu do të bie teposhtë. Ndërsa, me ardhjen e Gani Dreshajt në krye të Istogut, ky qytet do të nisë ngjalljen e tij.

Harainaj foli për Dreshajn, duke thënë se ai vet e ka lutur atë që të kandidojë për të parin e Istogut, sepse duan ta ngrisin këtë komunë.

“Ne e kemi një zor ta ndërrojmë qeverinë që e harxhon Istogun, ata duke qenë në zor të rrinë edhe ndonjë ditë, kuptohet, qesin për goje, gjithçka thonë. Tash t’iu them të drejtën nuk ia du të keqen askujt mbi këtë dhe, por po ashtu nuk kam qejf për pak njerëz me marrë në qaf këtë popull, pra për pak, katër a pesë, ta marrë në qaf një komunë, ashtu nuk duhet. Edhe jam i interesuar të ndodh ndryshimi. Unë kam punuar me presidentin Rugova. LDK parti e madhe, që kanë pasur besimin e madh të njerëzve, shumica kemi qenë në LDK. Shikoni si ia sollën punën fëmijëve të presidentit, shikoni si ia sollën punën, djalit sa telashet i dolën, a u kanë mirë djalin pa asgjë, Ukën, ta lënë pa asnjë në shtëpi, pa asgjë. Për veti nuk janë pa asgjë, shumica prej tyre”, tha Haradinaj, transmeton televizioni publik.

Kandidati për kryetar të Istogut nga AAK-ja, Gani Dreshaj tha se bashkë do të ecin në ndërtimin e qytetit dhe luftimin e varfërisë. Ai theksoi se në këto katër vite do të tregojnë që ka mundësi të bëhet mirë në Istog, e jo vetëm të dal në media për të keq.

Derisa Dreshaj pati edhe një kërkesë për shefin e tij të partisë dhe kryeministrit Ramush Haradinaj.

“Kryeministër t’u kisha lutur që gjeneratën e Muhamet Mavrajt, Albin Kurtit, gjeneratë që gjithmonë kemi qenë krenarë, të bëni ndikimin e juaj që mos t’iu qiten lisica më atyre djemve. Ka mundësi që bëjmë gabime, por janë do gjëra të paprekshme, që gjithmonë na kanë bërë krenarë dhe ato vlera nuk duhet t’i prek kombi jonë. Ka njerëz kriminel, që kanë bërë më të këqija, që meritojnë në karrige të kryetarëve të komunave lisicat, por jo deputetë të nderuar siç është Albini”, theksoi Dreshaj.

Dreshaj foli edhe për kryetarin e tanishëm të Istogut nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Haki Rugova, për të cilin tha se duhet t’i pranojë ai dhe partia e tij krimet e bëra.

Kandidatin e AAK-së për kryetar të Istogut Gani Dreshajn, të dielën e mbështesin edhe partitë tjera, PDK-ja, Vetëvendosja, Nisma për Kosovën dhe Iniciativa Qytetare për Istogun.