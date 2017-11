Haskuka: Thoshin se votat me kusht e përmbysin rezultatin, frikohen t’i numërojnë

Kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje, i cili po prin në garën për kryetar të Prizrenit, Mytaher Haskuka ka shtruar pyetjen se pse nuk po lejohet numri i votave me kusht.

Ka pyetur gjithashtu se si mund të bëhet rinumërimi pa e përfunduar numërimi.

“Thonin që votat me kusht do të përmbysin rezultatin e tash frikohen me numru votat me kusht”, ka shkruar ai në Facebook.