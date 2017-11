Rrustemaj i VV vendimin e PZAP e quan politik dhe skandaloz

Anëtari i KQZ-së nga Lëvizja Vetëvendosje ka kundërshtuar hyrjen në rend ditë vendimi i PZAP për rinumërim të votave në Prishtinë dhe Prizren.

Rrustemaj këtë vendim e ka quajtur politik dhe skandaloz.

"Vendimi i PZAP është skandaloz, tërësisht politik. Nuk ka bazë politike që synon suspendimin e vullnetit të votuesve dhe zgjedhjeve. S’ka pasur vërejtje me ditën e zgjedhjeve nga komisionarët. Është absurd kur bëhet fjalë për rinumërimin e votave me postë dhe me kusht që ende s’janë numëruar. Qysh ka mundësi me urdhërua KQZ me rinumëru diçka që nuk është numëruar. Kërkoj nga QNR që të vazhdojë numërimin e votave me kusht qysh ka qenë i planifikuar. Nuk mund ta fusim ne rend dite kur vendimi është i apelueshëm në Gjykatën Supreme”, tha Rrustemaj.

Ndërsa Ilir Gashi nga PDK tha se vendimi i PZAP duhet të hyjë në rend dite e njëjtë propozoi edhe Sami Hamiti nga LDK.

Ndërsa kryetarja e KQZ-së Valdete Daka tha se nuk ka nevojë për presion nga askush.