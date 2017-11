Krasniqi: Procesi i numërimit të votave me kusht të jetë transparent

Nesër zyrtarisht bëhet e ditur se kush mund të jetë kryetar i Prishtinës, pasi në Qendrën e Numërimit dhe Rezultateve të enjten nis numërimi i votave me kusht pas balotazhit që u mbajt të dielën në 19 komuna të Kosovës.

Koordinatori në QNR, Burim Ahmetaj, ka thënë për KosovaPress se rezultati për Prishtinën do të bëhet i ditur nesër dhe për komuna të tjera, siç është edhe Prizreni.

Ai tha se në Prishtinë janë rreth 1700 vota me kusht dhe të personave me nevoja të veçanta, ndërsa 97 vota me postë. Kurse, për Prizrenin ai ka thënë se akoma nuk është kompletuar, pasi të kompletohen do të dihet saktësisht sa vota me kusht dhe me nevoja të veçanta.

“Sot, gjatë gjithë ditës do t’i bëjmë të gjitha kontrollet në bazën e të dhënave, krahasimet e mundshme dhe do ta kemi raportin e verifikimit, dhe nesër do të mund të fillojmë me numërimin e votave me kusht, votave me postë dhe votave nga personat me nevoja të veçanta, që diku rreth 12 mijë vota është numri i tyre. Prioritet do t’i japim komunës më të madhe, ku do të numërohen votat me kusht që nënkupton se do të fillohet me komunën e Prishtinë dhe pastaj me komuna të tjera”, ka thënë Ahmetaj.

Përfaqësues të Shoqërisë civile, të cilët po monitorojnë procesin e numrit të votave, kërkojnë që procesi i numërimit të votave me kushte të bëhet transparent, meqë rezultati për Prishtinën dhe Prizrenin është mjaft i ngushtë.

Hulumtuesi i KDI-së, Albert Krasniqi kanë thënë për KosovaPress se janë duke përcjellë punën që po bëhet në Qendrën e Numërimit dhe Rezultateve në dy ndërrime dhe deri më tani nuk kanë vërejtur ndonjë parregullsi, e cila mund të jetë një përpjekje qoftë te subjektet politike apo dikujt tjetër për të ndikuar në rezultatet të cilat kanë me qenë përfundimtare.

“Numërimi i votave me kusht është një prej akteve tash më të rëndësishme për shkak të rezultatit të ngushtë që është në Prishtinë dhe në Prizren sidomos. Është me rëndësi që ky proces të jetë transparent, partitë politike t’i kenë vëzhguesit e tyre këtu dhe kontestimet të cilat i bëjnë t’i kenë në bazë të fakteve dhe dëshmive që mund të paraqesin dhe jo në bazë të hamendjes që mund t’i kenë. Kjo do ta dëmtonte integritetin e procesit zgjedhor nëse do të ketë më shumë deklarata politike se sa paraqitje të fakteve”, ka thënë Krasniqi.

Ai ka shtuar se është me rëndësi që kur të bëhet numërimi i votave me kusht, të ketë edhe përfaqësues të mediave, ku mund të prezantohet në kohë reale edhe te publiku.

Mirëpo, për kërkesën e LDK-së dhe PDK-së që të bëhet rinumërimi i votave në Prishtinë dhe në Prizren, Krasniqi ka thënë se nëse nuk ka ankesa dhe fakte nuk ka arsye të bëhet rinumërimi i votave.

“Vendimet për rinumërim të kutive të votimit merren nga Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa dhe vjen në bazë të ankesave, të cilat i bëjnë partitë politike. Nëse nuk ka një ankesë dhe paraqitje të fakteve, pse duhet bërë një rinumërim? Andaj, janë të pa arsyeshme dhe janë më shumë deklarata politike. Nëse këto argumentohen para Panelit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa, atëherë duhet të ketë një rinumërim dhe kjo nuk ka asgjë të keqe”, theksoi ai.

Burim Ahmetaj ka thënë se çdo vendim për rinumërim nga KQZ-ja, QNR-ja do ta zbatojë.

Krasniqi i KDI-së, ndër tjera, ka thënë se përderisa numri i votave, të cilat duhet të numërohen është më i madh se sa diferenca ndërmjet kandidatëve, atëherë gjithmonë ekziston mundësia për përmbysje të rezultatit.