Në Prishtinë 1824 e në Prizren 1637 vota me kusht caktojnë kryetarët

Në Prishtinë 1824 vota me kusht do të përcaktojnë nëse kryetar i kësaj komune do të jetë Shpend Ahmeti i Vetëvendosjes (tash ka 307 vota më shumë se kundërshtari) apo Arban Abrashi i Lidhjes Demokratike.

Po ashtu në Prizren 1637 votat me kusht do të përcaktojnë nëse kryetar do të jetë Mytaher Haskuka o Vetëbvendosjes, që tash ka 329 vota më shumë se kundërshtari i tij nga Partia Demokratike, Shaqir Totaj.

Të gjithë kandidatët e shpresojnë fitoren. Por duhet të pritet fundi i javës, kur u vjen radha (sipas një itinerari më parë të caktuar) e numërimit nga KQZ.

Më poshtë votat me kusht sipas komunave: