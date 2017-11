Ymeri: Haskuka, njeriu që i jep shpresë Prizrenit

Në tubimin zgjedhor në Prizren, kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, Visar Ymeri, e ka quajtur kandidatin për kryetar, Mytaher Haskukën, njeri që i jep shpresë Prizrenit dhe të gjithë qytetarëve pa dallim gjinie, përkatësie kombëtare apo fetare.

Ymeri ka thënë se Haskuka sjell zhvillim e mirëqenie për të varfrit, investime e prodhim për të papunët, drejtësi e barazi për të nëpërkëmburit, shujta falas e kontrolla mjekësore për nxënës, transparencë në punësim e rregull në arsim për mësuesit e profesorët, përmirësim të kushteve e mirëmenaxhim të shëndetësisë primare për mjekët e infermierët, rritje të investimeve e subvencione për bujqit, përkrahje për zejtarët dhe mbështetje për artistët, bëhet e ditur përmes një komunikate për media, transmeton Koha.net.

“Myta është njeri që nuk len asnjë hapësirë dyshimi në të. Nëse e marrim nga ana profesionale, ai ka shkëlqyer në secilin angazhim të tijin. Myta kontribuoi si udhëheqës i ekipit për Hulumtime, Politika, Çështje Gjinore dhe Komunikim në UNDP-Kosovë. Ai punoi në shumë hulumtime zhvillimore dhe analiza të ligjeve dhe politikave. Ai është njëri ndër ekspertët më të mirë që punuan në Raportet e Zhvillimit Njerëzor të UNDP-së në Kosovë”, ka thënë Ymeri.

“Po ta marrim nga ana akademike, edhe këtu arriti majat. Myta e fitoi gradën doktor i shkencave të psikologjisë sociale në Universitetin ‘Ludwig Maximilian’ në Mynih të Gjermanisë, ndërsa studimet post-diplomike Master i kreu në Universitetin Bogazici në Stamboll. Ai tani është profesor asistent në Departamentin e Psikologjisë në Universitetin e Prishtinës. Duke qenë profesor, por edhe modest e me urtësi, Myta ka kontribuar shumë në ngritjen e shumë kuadrove në lëminë e psikologjisë. Jo vetëm që shpërndanë dije, por edhe bëhet model për studentët e tij”, ka thënë tutje Ymeri.

Ymeri ka folur edhe për angazhimin politik të Haskukës, duke përmendur kontributin e madh të tij në shumë çështje si deputet i Kuvendit të Kosovës. Ai theksoi kontributin e tij në problematizimin e çështjes së fyerjes së faturave dhe çështjes së të pagjeturve.

“Kur u bë deputet, Myta ishte deputet i Prizrenit. Disa herë e ngriti çështjen e ndërtimeve në Kalanë e Prizrenit. Ai tregoi se si ndërtimi i objekteve të reja në Kalanë e Prizrenit ka nxitur reagime nga banorët dhe ekspertët e trashëgimisë kulturore, që perceptojnë si degradim të lokalitetit arkeologjik”, tha tutje Ymeri.

“Nuk ka shpresë pa Mytën, nuk ka Prizren pa shpresë, nuk ka qytetarë pa Prizrenin, nuk ka komunë pa qytetarët. Nuk ka zhvillim pa ndryshim, nuk ka përparim pa angazhim, nuk ka qeverisje po nuk u bë me mendje, nuk ka solidaritet po nuk u bë me zemër e nuk ka barazi po nuk u bë me përkushtim. Nuk ka politikë po nuk qe e ndershme, nuk ka luftim të korrupsionit po nuk u bë me guxim, nuk ka zhvillim po nuk u bë me program e nuk ka zgjidhje nëse zgjedhja nuk është Myta. Nuk ka numër tjetër përveç numrit 10. Nuk ka rrugë tjetër përveç fitores. Prizreni nuk ka mundësi tjetër përveç Mytaherit. Vetëm për Mytaherin flisni deri të shtunën. Vetëm numrin 10 mbajeni në mend të dielën. Bashkë me Mytaherin qeverisni të hënën”, ishte porosia e Visar Ymerit për prizrenasit.