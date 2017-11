Kusari Lila: Gjakova ka paguar një çmim të lartë, është koha e rrugës së zhvillimit të mirëfilltë

Kandidatja për kryetare të Komunës së Gjakovës nga Alternativa, Mimoza Kusari Lila, pasditen e sotme ka qëndruar në fshatin Novosellë, ku ka zhvilluar një takim me banorët e këtij fshati.

“19 nëntori është datë e veçantë e cila përcakton fatin e Gjakovës për katër vitet e ardhshme. Nuk guxojmë të rrezikojmë që të rikthehemi para vitit 2013, ku Gjakova kishte periudhën e regresit dhe të mos zhvillimit. Gjakova e ka një të kaluar të lavdishme, për më shumë e ka paguar një çmim të lartë, si gjatë luftës ashtu edhe pas luftës, tash është koha e zhvillimit me njerëz progresiv që bazën e kanë me shkollim dhe profesionalizëm, e të cilët do të angazhohen që me mund dhe punë këtij vendi t’i dhurojnë ditë më të mira”, tha ndër të tjera kryetarja Mimoza Kusari-Lila.

Nga ana tjetër, banorët e fshatit Novosellë, sipas komunikatës së Alternativës, kanë shprehur mirënjohjen për të gjitha investimet që janë bërë në këtë fshat gjatë katër viteve të fundit.