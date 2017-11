Haziri: KE ka konfirmuar mbështetjen për tri projekte kapitale për Gjilanin me kosto prej 1.5 milion euro

“Kodra e Dëshmorëve”, “Rruga e Prishtinës” dhe “Rruga e Ferizajit”, me anë të një tubimi të organizuar në mbrëmje, e kanë mirëpritur kryetarin aktual dhe kandidatin e Lidhjes për edhe një mandat qeverisës me Gjilanin, Lutfi Haziri, ndërsa, siç thotë LDK, ia ofruan mbështetjen e madhe për garën e 19 nëntorit.

Haziri, pasi falënderoi të pranishmit për këtë besim, tha se me fitoren e tij dhe të LDK-së më 19 nëntor, do të fitojnë të gjithë, për të ardhmen e komunës.

“Votimi, angazhimi dhe mbështetja e juaj më 22 tetor, neve na ka bërë më të përgjegjshëm, më të respektueshëm dhe më të përulur. Më 19 nëntor, ne e presim rikonfirmimin e besimit. Ne këtë besim do t’ua kthejmë me punë t’hajrit dhe me investime në çdo cep të komunës sonë. Përveç tjerash, në mandatin e ri do ta realizojmë projektin kapital të rrugës katër korsi nga ‘Tuneli’ e deri te ‘Gllama’, në gjatësi prej 3.2 kilometra”, ka deklaruar Haziri.

Ai, në këtë tubim, ka bërë të ditur se lajmin e mirë se Komisioni Evropian ka konfirmuar mbështetjen e tri projekteve të mëdha për Gjilanin.

“Ndërtimi i çerdhes në ‘Arbëri’, ndërtimi i ‘Tregut të Gjelbër’ dhe vendkalimi kufitar në Stanqiq, janë projektet që do të na mbështetë KE me kosto prej 1.5 milionë euro”, ka deklaruar Haziri.