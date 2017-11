Vetëvendosje e mbështet AAK-në në Obiliq

Qendra e lëvizjes Vetëvendosje në Obiliq ka vendosur që të mbështesë kandidatin e AAK-së, Xhafer Gashi, në raundin e dytë që do të mbahet më 19 nëntor.

Gashi, që është edhe kryetar aktual i Obiliqit, në balotazh garon me ish-kryetarin e kësaj komune nga radhët e LDK-së, Mehmet Krasniqi.

Zyrtarët e Qendrës së LVV-së në Obiliq nëpërmjet një njoftimi për media, kanë thënë se këtë vendim e kanë marrë për shkak të projekteve që i ka prezantuar Xhafer Gashi për qytetarët e kësaj komune.

“Kryetari i qendrës së Lëvizjes Vetëvendosje në Kastriot, Abdyrrahman Krasniqi së bashku me sekretarin e kësaj qendre, Ali Nimani, ditët e fundit kanë zhvilluar takime intensive, me shumicën e kryetarëve të pikave të kësaj qendre, e në të cilat është diskutuar për vullnetin qytetar të Komunës së Kastriotit, për zgjedhjet për kryetar komune, të cilat do të mbahen më 19.11.2017. Gjatë këtyre takimeve, në shumicën e pikave si dhe në diskutime të vazhdueshme me strukturat e lëvizjes Vetëvendosje në Kastriot, është paraqitur vullneti që në zgjedhjet e së dielës, të përkrahet kandidati i AAK-së dhe njëherësh kryetari aktual i komunës së Kastriotit, Xhafer Gashi”, thuhet në njoftimin e kësaj qendre, transmeton Koha Ditore.

“Kjo, për arsye të projekteve të cilat pritet të ndodhin në Komunën e Kastriotit, e ku përfitues do të jenë qytetarët e Kastriotit. Qendra e lëvizjes Vetëvendosje, Dega Kastriot, iu bënë thirrje të gjithë aktivistëve të lëvizjes Vetëvendosje të kësaj qendre, që në zgjedhjet e balotazhit të së dielës, ta mbështesin kandidatin për kryetar nga radhët e AAK-së, Xhafer Gashi”, thuhet në komunikatë.

Krasniqi ka thënë se kanë bërë marrëveshje për të bashkëqeverisur me AAK-në në Obiliq.