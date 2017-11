Premtimet e Ahmetit për lagjen e Matit

Në tubimin e mbajtur në lagjen Mati, kryetari i komunës së Prishtinës dhe kandidati i Vetëvendosjes për këtë komunë, Shpend Ahmeti bashkë me Selim Pacollin prezantuan para banorëve projektet që i kanë për këtë lagje, bëhet e ditur përmes një komunikate për media.

Ideja për Prishtinën, qytet në çdo lagje, nënkupton shërbimet komunale sa më afër banorëve të lagjeve, transmeton Koha.net.

Vetëvendosje premton që në Mat do të hapet Bashkësia Lokale, do të ndërtohet parku i lagjes, do të zgjerohen kapacitetet e çerdhes ekzistuese, si dhe do të bëhet ndërtimi i kolektorit.