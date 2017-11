Bahtiri me partnerët e koalicionit “marrin përkrahje të fuqishme” nga Shala e Bajgorës

Kandidati i AKR-së për kryetar të Mitrovicës, Agim Bahtiri, edhe sonte i ka vazhduar takimet me banorët e fshatrave të Shalës së Bajgorës.

Ai së bashku me kryetarin e VV-së në Mitrovicë, Faruk Mujka, dhe me partnerët e koalicionit nga Nisma për Kosovën, është takuar me banorët e “Tunelit të parë”, Trepçës dhe Bares.

Bahtiri ka thënë se sikurse gjatë historisë, edhe tash Shala e Bajgorës është rreshtuar në anën e drejtë dhe të fitores, që është ai me partnerët e koalicionit.

“Ashtu siç e ka pasur zakon gjithmonë, Shala e Bajgorës edhe tash është rreshtuar fuqishëm në anën e drejt dhe të fitores. Sonte isha në Tunel të parë, Trepçë dhe Bare, ku mora mbështetje të madhe që 19 nëntori do të jetë dita e fitores tonë të madhe. Qeverisje me duar të pastra +4, me mendje dhe me zemër, që Mitrovica të udhëhiqet nga mitrovicasit”, ka shkruar Agim Bahtiri në Facebook.