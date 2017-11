Haziri premton ndërtimin e “Parkut të Paqes”

Kryetari i Komunës së Gjilanit, Lutfi Haziri, ka zhvilluar një tubim parazgjedhor me banorët e Malishevës, Malishevës së Epërme, Caparit dhe Uglarit.

Banorët e atjeshëm, sipas komunikatës së LDK-së, thanë se përkrahja për Lutfi Hazirin e më 19 nëntor do të jetë dyfish më e madhe.

Fjalë falënderimi për mbështetjen e fuqishme ka shprehur kreu aktual dhe kandidati edhe për një mandat qeverisës me Gjilanin, Lutfi Haziri.

“Skam dilemë se më 19 nëntor ju do ta rikonfirmoni rezultatin e bardhë për partinë e Ibrahim Rugovës. LDK më ka bërë nderë me mbështetje të jashtëzakonshme, por mbështetja përtej partiake më ka bërë më të përgjegjshëm”, ka deklaruar kreu i Gjilanit, Lutfi Haziri, për të vazhduar me zotimin për realizimin e projekteve multimilionëshe.

“Në mandatin e ri, Parkun e Paqes” që do të ndërtohet midis Malishevës dhe Gjilanit dhe iu dedikohet dëshmorëve që prej Luftës së Parë Botërore e deri më sot. Malisheva në pjesën më të madhe është integruar në zonën urbane. Pas përfundimit të shtratit të lumit “Mirusha”, do të fillojmë ndërtimin e shtratit të lumit “Stanishorka”, sikurse që do ta ndërtojmë edhe impiantin për trajtimin e ujërave të zeza dhe përfundimisht problemi me ujërat e zeza do t’i takoj historisë”, është zotuar Haziri.

Kryetari Lutfi Haziri pohoi se gjatë mandatit të ri katër vjeçar do të vazhdojë të qeverisë me duar të pastra e dyer të hapura, duke vazhduar t’ua bëjë jetën e dinjitetshme gjilanasve.

Në këtë tubim, Haziri tha se gjatë mandatit të ardhshëm do të vendoset në vendin meritor edhe kolosi tjetër i kombit, Abdullah Tahiri.