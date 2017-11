Abrashi: Rinia do ta udhëheqë Prishtinën në katër vitet e ardhshme

Kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) për kryetar të Prishtinës, Arban Abrashi, ka thënë të hënën gjatë një takimi me të rinjtë, se ekipi që ai drejton përbëhet nga të rinjtë më të mirë që i ka kryeqyteti, të cilët do ta drejtojnë Prishtinën në katër vitet e ardhme.

“Prishtina është kryeqyteti me popullsinë më të re në Evropë. Rinia do ta udhëheqë dhe do ta orientojë Prishtinën kah vlerat qytetëruese euro-atlantike. Të gjithë të rinjtë e Prishtinës, në ekipin e qeverisjes që unë do ta drejtoj, do të gjejnë përfaqësimin më të dinjitetshëm dhe më efikas për interesat e tyre. Lidhja Demokratike e Kosovës ka traditë dhe është dëshmuar se e është aftë dhe e gatshme për t'iu përshtatur proceseve reformuese të shtetit dhe shoqërisë tonë”, ka thënë Abrashi.

Ai ka shtuar se LDK, si prijatare e të gjitha proceseve pozitive në Kosovë, e ka kuptuar mirë dhe e ka gjetur formën se si ta realizojë.

“Këtë mision, LDK-ja ka vendosur t'ua besoj të rinjve. Jo duke i lënë vetëm në mes të rrugës. Por, duke ua vënë në dispozicion dijen dhe përvojën e gjeneratës së artë të Kosovës, që artikuloi, mbrojti dhe përfaqësoi interesat e Kosovës dhe qytetarëve të saj për gati 30 vjet. Për vitet më të rënda, por edhe më të mirat e Kosovës”, ka shtuar Abrashi.

Ai ka pohuar se “neve na është dhënë mundësia ta ndërtojmë Prishtinën e nesërme dhe këtë mundësi ne duhet dhe do ta shfrytëzojmë”.

“Sot, Prishtina ndodhet përpara një sfide të re, për kapërcimin e së cilës ne jemi të përkushtuar që bashkërisht të punojmë. Ne kemi dëshmuar që punojmë në shumë fusha për të përmirësuar jetën e njerëzve, të rinisë sonë të mrekullueshme, me investime të mëdha në sport, me rritjen e buxhetit për rini, me subvencionimin e shumë programeve dhe me përfshirjen e saj në shumë nisma rajonale dhe evropiane”, pohoi Abrashi.

Ai nënvizoi se si kryetar i ardhshëm i Prishtinës, shpreh përkushtimin e parezervë për të rritur pjesëmarrjen tuaj në vendimmarrje.

“Vendimmarrja juaj nuk do të jetë e diktuar nga askush. Dhe as e orientuar nga remishencat e së kaluarës. Sepse, Prishtina është përpara një sfide përcaktuese: të ecjes ka zhvillimi ekonomik, integrimet evropiane apo të regresit. Ju jeni dëshmitarë se në 4 vitet e kaluara u harrua rinia, u ulën subvencionet, u injoruan kuadrot e Prishtinës. Prandaj, në programin tim qeverisës për Prishtinën, një vend të posaçëm i kam kushtuar qasjes ndaj Rinisë”, ka thënë ai.

Abrashi pohoi se kryefjala e këtij programi është Fondi i Punësimit. “Kontrata ime 4 vjeçare me qytetarët e Prishtinës, në funksion të zhvillimit ekonomik konsiston në krijimin e Fondit të Punësimit. Ky fond do të krijohet për punësimin e të rinjve të Prishtinës. Brenda mandatit 4 vjeçar do të përkrahen mbi 30,000 persona duke i dhënë prioritet të rinjve”, ka shtuar ai.

Ai është zotuar se në përputhje me rregullativën ligjore, “Pallati i Rinisë” do të kthehet në pronësi të komunës së Prishtinës.

“Një vëmendje të veçantë do t’i kushtojmë edhe zbatimit të Programit tonë për sportin. Ky program parasheh intervenime dhe përkrahje sipas nevojave dhe kërkesave të sportistëve dhe të Klubeve në pajtueshmëri me kriteret e BE-së dhe institucioneve më të larta sportive, siç janë FIFA, UEFA, FIBA, IAAF, EHF etj. Do të investohet në potencialin ekzistues, masivizimin e sportit shkollorë dhe rekreativë dhe ngritjen e kapaciteteve profesionale në sport”, shoi ai.

Ai tha se është i bindur se më 19 nëntor, rinia dhe qytetarët tjerë të Prishtinës do t’i çojnë në shtëpi dembelët.

“Me mua kryetar, në Prishtinë do të punohet fort. Nuk do të dëgjoni asnjë ankesë. Por, do të keni adresë për ankesat dhe kërkesat tuaja. Me mua kryetar, në Prishtinë do të kthehen projektet e mëdha, të lëna pas dore nga qeverisja në shkuarje e Prishtinës. Prandaj, Ju ftoj të dilni të gjithë e të votoni për të ardhmen e Prishtinës. Vota për mua është votë për zhvillimin e Prishtinës. Për Prishtinën kryeqytet. Metropol”, tha në fund Abrashi.

Partneri i koalicionit Arbër Vllahiu tha se “ne do të jemi një krah i fort për Arbanin” dhe se “ia uroj fitoren që tani”.

Ndërkaq deputetja Vjosa Osmani shtoi se Arbani do të jetë kryetar që do të punojë me të rinjtë, e jo kryetar që i keqpërdor ata në shkatërrimin e qytetit tonë.

“Arban Abrashi do të jetë kryetar që do të punojë me të rinjtë e Prishtinës, e jo kryetar që i keqpërdor ata për shkatërrimin e qytetit ton, dhe se jam e bindur që rinia e Prishtinës, do t’ia kthej frymëmarrjen Prishtinës, dhe se të rinjtë e duan një kryetar të ri, me një ekip të ri”, ka thënë ajo.