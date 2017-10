Kabashi i bindur se do t’i mbajë premtimet e bëra para prizrenasve

Kandidati për kryetar të Prizrenit nga AAK, Lulzim Kabashi, tha se ngritja e cilësisë së arsimit do të jetë prioritet për komunën e Prizrenit.

Ai gjatë një tubimi zgjedhor të kësaj partie në Prizren, ka premtuar mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, zejtarëve, si dhe do të rikthejë të zhdukurat dhe se do të rikthejë simbolin e rrugëve të Prizrenit.

“Të zotohesh para mijëra bizneseve të vogla dhe të mesme se do ta ndjejnë dorën e qeverisë në kohën kur shumica e tyre është në gjendje të mbijetesës së tyre ekonomike është obligim para këtij komuniteti llogari kërkues. Unë jam i vetëdijshëm dhe i gatshëm për llogaridhënie. Të premtosh se buxheti për bujqësi dhe blegtori do të dyfishohet do të thotë të mbash me shpresë qindra mijëra lavërtarë, pemëtarë, vreshtarë dhe bletar, jam i vetëdijshëm dhe i gatshëm t’i mbaj premtimet”, tha Kabashi.

Ai tha se Prizreni ka nevojë më shumë që të udhëhiqet si një shtëpi e mbarë dhe e bereqetshme, dhe se kjo komunë ka nevojë për një zot shtëpie.