Haradinaj: Ka ardhur koha e investimeve në Dukagjin

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj ka folur edhe njëherë për shkarkimin e Bordit të Agjencisë së Akreditimit dhe drejtorë të tjerë në sektorë të ndryshëm. Ai tha se ka mundur të durojë më që dikush të mbetet peng i suksesit dhe fitores, andaj ai tha se është detyruar të veprojë.

Këto komente Haradinaj i ka bërë në tubim zgjedhor në Skivjan të Gjakovës, gjatë shpalosjes së programit qeverisës.

Ai ka folur edhe për gjendjen e rëndë në sistemin e shëndetësisë në Kosovë, ku tha se shumë para janë dhënë për barna esenciale dhe pacientët janë detyruar t’i blejnë, për të cilat dikush duhet me shkuar në shtëpi. Ai tha se më askush nuk do të vdesë në spital, për shkak të mungesës së parave.

“Jam kritikuar që kam shkarkuar Bordin e Agjencisë së Akreditimit e tjerë e të tjerë, kurrë një se kam shkarkuar as për shkak timin, as për shkak të partisë, as për shkak se kam unë ndonjë telashe me ta. Por, unë nuk mundem në pa kufi me lejuar që vendi ynë mos me pasur sukses. Nuk do t a lejojë askënd ta pengojë suksesin, mbani në mend këtë, suksesin e këtij vendi. E kam kërkuar sot listën e barnave esenciale, është një listë e madhe e barnave, të cilat ju i paguani përmes buxhetit bazuar për kërkesën e pacientëve. Andaj si ka mundësi, sa herë të shkosh në spital të kërkohet ‘shko blejë këtë’. Unë këtë nuk e bëjë për inati, unë për një mend e kam thënë që mjekët tanë janë heronj tanë. Ama duhet diku me u gjet problemi që paratë që po jepen për listën e banave”, theksoi Haradinaj.

Kryeministri Ramush Haradinaj ju premtoi banorëve të Rekës së Mirë një buxhet më të madh për Komunën e Gjakovës, që do të reflektojë në arsim, shëndetësi dhe për përmbylljen e infrastrukturës bazike që është me rëndësi. Po ashtu ai tha se do të ketë përkrahje për bujqit, për fermerët dhe rritje të buxhetit për bujqësi.

“Rritje të buxhetit për kompani të vogla dhe të mesme të kësaj treve, për bujqësi ka me u rritë buxheti edhe në komunë edhe në nivel nacional. Po ashtu kanë me u rritë grantet si dhe përkrahje për bujqit dhe fermerët, këtë e garantoj, se vet jam ministër, sepse jam kryetar i Qeverisë, pra kryetar i ministrit. Njëkohësisht përkrahja për punësim të njerëzve të kësaj treve në të gjitha nivelet, edhe në sektorin publik dhe në atë privat. Në Dukagjin i di që ka munguar dora e shtetit, kanë munguar investimet. Mua më vjen keq që Dukagjini ka mbetur si ka mbetur, është kohë e gjatë, por megjithatë mendoj që një drejtësi që po ndodhë tani se ka ardhur koha e Dukagjinit. Është koha që kjo trevë e jona të hyjë në hartën e zhvillimit. Po dua me thënë që, Dukagjini tash është në rend dhe kemi me i ecë punët e kësaj treve përpara”, theksoi Haradinaj.

Ai shtoi se rrugën për Pejë po e përfundojnë me një hua mjaft të volitshme, e cila do të nënshkruhet në fund të nëntorit. Dhe kjo rrugë, sipas tij, do të kryhet për një herë jo copa-copa, por në afat të duhur kohor.

Kandidati për kryetar të komunës, Ardian Gjini duke i prezantuar kandidatët për asamble nga rajoni i Rekës së Mirë, tha se e kanë qeverinë Haradinaj dhe nuk ka me qenë sikur qeveritë tjera për Gjakovën në fushën e investimeve.

“E dimë që prej lapidarit Hereq e deri te rruga e shkollës në Osek, krejt çka ka me ndodh e dimë, e dimë që ka me ndodh ndriçimi në Janush. Kemi me bërë edhe më shumë se sa që kemi premtuar ne në program. Por sonte jemi mbledhur të gjithë në këtë numër të madh për me dëgjuar kryeministrin tonë, të cilin ne e kemi pritë shumë gjatë”, tha Gjini.

Ministri i Infrastrukturës, Pal Lekaj duke ju drejtua banorëve të Rekës së Mirë, tha se me Haradinajn kryeministër suksesi në Gjakovë nuk do të mungojë, sepse do të ketë përfitime në infrastrukturë, në shëndetësi, në arsim, mirëqenie sociale, në bujqësi dhe në çdo pore të jetës.

Deputetja nga radhët e AAK-së Teuta Haxhiu shprehi bindjen se më 22 tetor AAK do ta dal fituese në Skivjan, raporton KosovaPress.