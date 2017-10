Mustafa: Haliti rizgjidhet kryetar i Vitisë sepse dha model të qeverisjes së mirë

Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Isa Mustafa, ka thënë të mërkurën në Viti se Sokol Haliti do të rizgjidhet kryetar i komunës, sepse ka dhënë shembullin më të mirë se si qeveriset në komunë me transparencë, me vizion dhe me përgjegjësi, transmeton Koha.net.

“Qytetarët e Vitisë do ta rizgjedhin Sokol Halitin sepse këto 4 vjet, kjo komunë është qeverisur shumë mirë. Njerëzit e mirë duhet të qeverisin komunat e Kosovës. Njerëzit tanë kanë qeverisur mirë. Kemi arsye të kërkojmë në Viti vazhdimin e mandatit për Sokol Halitin”, ka thënë Mustafa.

Ai tha se vetëm ne jemi dëshmuar se qeverisim pa u korruptuar, pa skandale, pa afera, që i japim përparësi zhvillimit ekonomik dhe që e drejtojmë Kosovën kah integrimet euro-atlantike dhe që mbajmë miqësinë, siç thoshte Presidenti Rugova, të përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, njofton kumtesa partiake.

Kandidati për kryetar të Komunës së Vitisë, Sokol Haliti është shprehur i bindur në fitoren e tij dhe listës së kandidatëve të LDK për Kuvendin Komunal të Vitisë.

Ai potencoi se gjatë katër viteve të kaluara, komuna e Vitisë ka arritur të përmbushë të gjitha premtimet ndaj qytetarëve, madje i ka tejkaluar ato.

“Ne kemi bilanc të shkëlqyeshëm të punës në këto katër vite të qeverisjes. Komuna e Vitisë është vlerësuar nga organizata ndërkombëtare, si komuna që ka përmbushur të gjitha premtimet. Ne jemi bazuar në realizimin e programit tonë qeverisës. Kemi premtuar 14 milionë euro investime, kemi realizuar 19 milionë euro, apo 5 milionë euro më shumë”, ka thënë Haliti, sipas të cilit, qeverisja e tij ka arritur t’u bëjë ballë të gjitha sfidave të trashëguara nga qeverisjet e kaluara në këtë komunë.

“Komuna e Vitisë, është e vetmja komunë e Kosovës dhe në mesin e 3 komunave të Evropës Juglindore që ka arritur partneritet me Bashkimin Evropian për strategjinë lokale 2020-2030”, ka thënë Haliti, sipas të cilit, ai tashmë ka ndërtuar në detaje strategjinë zhvillimore për 4 vitet e ardhshme.

“Strategjia jonë zhvillimore për katër vitet e ardhshme parasheh 24 milionë euro buxhet, të cilin jam i bindur se do ta tejkalojmë. Jam i bindur se do ta zbatojmë me saktësi këtë strategji zhvillimore në katër vitet e ardhshme”, ka thënë Haliti, i cili ka kërkuar mbështetjen e qytetarëve të komunës së Vitisë që ta mbështesin ekipin e tij dhe të LDK-së, në mënyrë që më 22 tetor të kryhen zgjedhjet dhe të mos ketë nevojë për balotazh.