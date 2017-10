Ahmeti gjen “ilaçin” për pastrimin e Prishtinës, Komuna do të arkëtojë pagesat

Kandidati i Vetëvendosjes për kryetar të Prishtinës, Shpend Ahmeti ka thënë se Komuna e Prishtinës ka arritur që në përputhje me ligjin prej 1 janarit të vitit 2018 të mbledhë pagesat për mbledhje të mbeturinave direkt.

Ai ka thënë se qytetarët do të paguajnë për mbledhjen e mbeturinave në komunë e jo në kompaninë ‘Pastrim’ dhe me këtë rast Komuna do të ketë mundësinë që qytetin ta ndajë në disa zona dhe mbledhja e mbeturinave do të bëhet në mënyrë më efikase.

Ahmeti po ashtu është zotuar për planin aksional dhe planin e ri logjistik për mbledhjen e mbeturinave, planin e vendosjes efikase të kontejnerëve dhe veprimet e tjera që nevojiten për Prishtinë të pastër.

Sipas tij, me këtë plan, të gjitha lagjet do të përfshihen në mbledhjen e rregullt të mbeturinave. “Plani jonë për pastrim i shmangë bllokadat politike. Deri në fund të mandatit nuk do të ketë asnjë lagje që nuk është e përfshirë në orar dhe plan”, tha Ahmeti.

Pas pilotimit të ndarjes së mbeturinave në lagjen “Dardania”, Komuna e Prishtinës në bashkëpunim me partnerët/donatorët ndërkombëtarë do të organizojë një studim të fizibilitetit për menaxhimin e mbeturinave.

“Përmes këtyre hapave konkretë, pritet që brenda mandatit të dytë të ketë ndryshim radikal në menaxhimin e mbeturinave brenda Prishtinës, me ç’rast do të pamundësohet bllokada që i është bërë deri tash kësaj komune nga ana e kompanisë ‘Pastrimi’”, u shpreh Ahmeti.