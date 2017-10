VV në Suharekë: Shembullin e Prishtinës do ta sjellim edhe këtu

Drejtori i Drejtorisë së Shëndetësisë së Komunës së Prishtinës, Arben Vitia, bashkë me kandidatët për Kuvend Komunal të Komunës së Suharekës, kanë vizituar Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare në këtë komunë ku nga afër folën për, siç thuhet në komunikatën e VV-së, “ndryshimet rrënjësore që ka bërë z.Vitia në Prishtinë dhe mundësinë që një praktikë e tillë të sillet edhe në komunën tonë”.

“Me qeverisjen e Lëvizjes Vetëvendosje do të funksionalizohen të gjitha QMF-të nëpër fshatra me ç'rast banorët nuk do të kenë nevojë që për shërbime elementare të vijnë në qytet. Në kuadër të shëndetësisë poashtu do të bëhen vizita të rregullta sistematike mjekësore e stomatologjike në të gjitha shkollat për klasat 1 dhe 5 dhe, do të kryhet procesi i dezinsektimi në të gjithë territorin e Komunës me kalendar të rregullt”, thuhet në komunikatën e VV-së.