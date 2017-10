Vllahiu në “Rrugën B”: Një qytet i tërë me probleme të mëdha

Kandidati i AAK-së për kryetar të Komunës së Prishtinës, Arbër Vllahiu, sot ka vizituar Rrugën B, në Prishtinë.

“Në Rrugën B, aty ku janë përzier pothuaj të gjithat. Edhe kanalizimi me modernen, edhe realja me jorealen, edhe ndërtimi me bërllokun. Një qytet i tërë me probleme të mëdha. Shumëçka e lënë pa asnjë zgjidhje, përveç natyrisht ndonjë përfitimi të ndonjë bashkëpartiaku aty këtu. Prishtina ndryshe. Dhe ndryshimi fillon shpejt. #50”, shkroi ai në Facebook.