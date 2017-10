Blerim Xhemajli premton përkrahje për zhvillimin e bizneseve në Suharekë

Kandidati i PDK-së për kryetar të Suharekës, Blerim Xhemajli sot ka vizituar Kompaninë “Frutex”, ku ka premtuar përkrahje për zhvillimin e bizneseve.

“Kompania Frutex në krye me Shaqir Palushin është një ndër kompanitë më të suksesshme prodhuese në Kosovë. Së bashku me Ministrin e Financave, Bedri Hamza dhe Zëvendëskryeministrin Enver Hoxhaj, u njoftuam për punën, cilësinë dhe kualitetin e pijeve që ofron në treg. Unë u zotova që do të kenë përkrahje time dhe do të ofrohen kushtet e nevojshme për zhvillimin e biznesit. #forcaendryshimit #PDK94✔”, ka shkruar Xhemajli në Facebook.