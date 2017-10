Vetëvendosje thotë se me planin e mobilitetit, Prishtina do bëhet qytet dinamik

Sot u prezantua Plani i Mobilitetit për Komunën e Prishtinës, plan në drejtim të të cilit kemi nisur të punojmë qysh nga maji i vitit 2014. Ky Plan është një nga dokumentet më të rëndësishme për një qytet, që mundëson organizimin e lëvizjes së qytetarëve brenda Komunës nga një pikë në tjetrën.

Me gjithë pengesat e vazhdueshme nga ana e Qeverisë dhe ministrive përkatëse, Plani i Mobilitetit arriti të përfundohet, në bashkëpunim me BERZh-in dhe kompanitë Mott MacDonald dhe Grant Thornton. Deri në përpilimin e këtij plani janë bërë mijëra anketa, studime, me banorë të lagjeve, grupe të interesit, si dhe me profesionist të fushave përkatëse.

“Brenda Planit janë të detajuar të gjithë hapat që duhet ndërmarrë për lëvizshmëri të qëndrueshme në Prishtinë, që nga mënyrë e orientimit të rrugëve, e deri tek shtigjet për këmbësorë, për çiklistë, korsitë për makina dhe shpejtësia e lejuar në to, transporti publik me linja dhe stacione të reja të autobusëve, parkingjet, e kështu me radhë”, thuhet në kumtesën nga Vetëvendosje.

Tutje thuhet se përmes Planit të Mobilitetit, Prishtina do të jetë qytet i pastër, i gjelbër dhe dinamik, me lëvizshmëri të qëndrueshme. Do të jetë qytet i qasshëm dhe i përballueshëm për të gjithë banorët dhe vizitorët. Do të jetë qytet me një sistem që përkrahë jetën e përditshme nëpër lagje , si dhe që promovon sportin, rekreacionin dhe aktivizmin. Prishtina do të jetë vend kulture, historie e inovacioni.