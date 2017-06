BE: Zgjedhjet ishin të qeta, në veri pati frikësime e raste të dhunës

Zgjedhjet e parakohshme të 11 qershorit ishin paqësore dhe të qeta në pjesën më të madhe të Kosovës.

Kështu kanë vlerësuar vëzhguesit e Bashkimit Evropian. Por, siç raporton Arta TV, edhe në këtë proces zgjedhor, gjetjet e këtyre vëzhguesve tregojnë se janë përsëritur problemet e vjetra, listat e pasakta të votuesve, votimi familjar, raste të ndihmës abuzive të votuesve dhe sistem i mangët për votim jashtë Kosovës.

Shefi i misionit vëzhgues, Alojz Peterle, ka thënë se në vendet me shumicë serbe procesi zgjedhor u dëmtua nga frikësimi dhe rastet e dhunës brenda komunitetit serb. Sipas tij, në këtë pjesë nuk pati reagim të mjaftueshëm nga Prokuroria dhe Policia.

“Kjo ngre pyetjet rreth besueshmërisë së procesit demokratik në këto zona”, ka thënë Peterle. Ai ka theksuar se KQZ-ja kishte vonesa në zbatimin e informimit të votuesve, në publikimin e vendimeve dhe në miratimin e masave parandaluese kundër mashtrimit.

Misioni i vëzhgimit të zgjedhjeve nga BE-ja do të dalë me një raport përfundimtar lidhur me procesin zgjedhor të së dielës, ku do të përfshihen edhe rekomandimet.