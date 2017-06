Deda: As si bllok as si subjekte ndaras nuk do të përkrahim PAN-in

Kandidati për deputet i Alternativës, në koalicion me LDK dhe AKR, ka thënë se asesi nuk do të përkrahin PAN-in.

Shkrimi i plotë i Dedës:

Të dashur miq, të dashur qytetarë,

Ju faleminderit të gjithë juve që dje e përkrahët Alternativën dhe koalicionin tonë LDK-AKR-Alternativa. Mirënjohje e veçantë për të gjithë aktivistët dhe përkrahësit tonë që palodhshëm u angazhuan për shpresë.

Populli e tha fjalën e vet, tash këtë duhet t'a bëj politika. Ju siguroj se koalicini jonë do të qëndrojë bashkë, dhe se as si bllok e as si subjekte ndaras nuk do t'a përkrahim PAN-in.

Të jeni të sigurtë që në një asnjë menyrë nuk do t'ju dëshprojmë, dhe mbi votën tuaj nuk do të bie terri.