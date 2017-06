Serbët bëjnë thirrje të votohet Lista Serbe për “mbetjen e Serbisë në Kosovë”

“Serbët kanë shumë sfida dhe duhet të tregojnë unitet e solodaritet që të dalin sa më shumë për të votuar që të jemi energjikë. Dita e sotme duhet të dëshmojë lidhjen me Serbinë, është moment serioz në të cilin ndodhemi dhe duhet të jemi unikë. Me rëndësi është që dita e sotme të kalojë e qetë, një proces i mirë. Për të tjerat jam i sigurt se me Listën Serbe do t’ju garantojmë”, ka thënë Aleksandar Spiriq, Kryetar paralel i Veriut.

“Pres dalje të madhe në votime që serbët të shfrytëzojnë rastin të zgjedhin më të mirët mes nesh. Pres fitore të Listës Serbe dhe 10 mandate se kjo e garanton qëndrimin e Serbisë në Kosovë”, ka thënë Ivann Simiq, kandidat për deputet nga Lista Serbe, raporton KTV.

Ndërkaq kreu i Mitrovicës së Veriut, Goran Rakiq, tha se duke pasur parasysh se zgjedhjet s’janë formalitet, “u bëj thirrje qytetarëve të zgjedhin kandidatët më të mirë. Jam i sigurt që Lista Serbe do të fitojë 10 mandate se vetëm kjo është garanci e mbijetesës së serbëve dhe Serbisë në Kosovë”, ka thënë Goran Rakiq.