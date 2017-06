KQZ publikon orarin e komunikimit me publikun në ditën e zgjedhjeve

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar planin e konferencave që do të mbajë nesër gjatë kohës sa do të mbahen zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës.

Sipas njoftimit, konferencën e parë që do ta mbajë KQZ-ja është në ora 08:00, ku do njoftohet për hapjen e qendrave të votimit në Kosovë.

Konferenca tjetër do të mbahet në ora 11:30, ku do të njoftohet për pjesëmarrjen në votime deri në orën 11:00, dhe ecurinë e procesit zgjedhor.

Konferenca e tretë do të mbahet në orën 15:30, ku do të njoftohet për pjesëmarrjen në votime deri në orën 15:00, si dhe ecurinë e procesit zgjedhor. Kurse, në orën 19:30, do të mbahet konferenca tjetër, ku do të njoftohet për pjesëmarrjen në votime deri në orën 19:00, dhe mbylljen e vendvotimeve.

Përndryshe kohën e saktë të konferencës së pestë, lidhur me shpalljen e rezultateve preliminare, KQZ ka thënë se do të njoftojnë me kohë.