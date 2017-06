Haradinaj: Gjuriqi e Vulini kanë bërë agresion, duhet të arrestohen nëse hyjnë në Kosovë

Largimin e ndikimit të Serbisë në Kosovë, Haradinaj ka thënë se e ka ndier obligim ta përmend edhe gjatë fushatave, sepse këtë e konsideron agresion.

“Nuk e përfilli Serbinë dhe nuk dua të lejoj që Serbia të luajë rol në vendin tim. Nuk mund të jem inferior e të rri kokëulur ndaj nxënëse të Millosheviqit e Sheshelit”, ka thënë Haradinaj.

Haradinaj ka thënë se nëse bëhet kryeministër prioritet do ta ketë luftën kundër korrupsionit, krimit, terrorizmit dhe zhvillimin ekonomik.

“Dua t’i përkrah të rinjtë që kanë ide në teknologji e fusha tjera”, ka shtuar ai.

Por i pyetur se si do ta largojë ndikim e Serbisë nga Kosova, ai ka thënë se do t’i largojë me punë e me seriozitet.

“Nuk jam kundër dialogut, por vetëm për nevojën e dialogut për njohje reciproke”, ka thënë Haradinaj në Interaktiv të KTV-së.

“Serbia kanë bërë krime, gjenocid e qindra masakra në Kosovë. Ata duhet të na kërkojnë falje paraprakisht. Sigurisht që për interes të Kosovës ne do të ulemi në një tavolinë me ta”, ka shtuar Haradinaj.

Haradinaj ka shtuar se vetë populli i Kosovës me paratë e veta po fuqizon Serbinë duke blerë produkte të tyre.

“Mbi 300 milionë produkte të tyre i blejmë, dhe vazhdojnë të sillen ndaj nesh si agresor. Dje na kanë vra e sot po na pengojnë”, ka thënë Haradinaj, duke shtuar se këto produkte mund t’i marrim tek shtetet mike.

I pyetur nëse Gjuriq apo Vulin kur të kërkojnë të hyjnë në Kosovë kur Haradinaj të jetë kryeministër a do të arrestoheshin, Haradinaj ka pohuar duke thënë se ata kanë bërë agresion dhe se në këto rrethana do t’i trajtojë ligji, pasi as me ligj nuk kanë të drejtë të hyjnë në Kosovë kur e quajnë krahinë të tyren vendin tonë.

“Jemi shtet i pavarur por duhet ta ndërrojmë logjikën. Ne po bëjmë shumë gabime e lëshime, duhet të ndërrojmë”, ka shtuar Haradinaj.