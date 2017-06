Pacolli në Ferizaj flet për mandatin e dytë qeverisës

“Karavani i fitores po vjen, kjo prezencë tregon më së miri se koalicioni ynë është koalicion i fitores”.

Kështu e ka filluar fjalimin e tij para qytetarëve të Ferizajt, presidenti i Aleancës Kosova e Re, Behgjet Pacolli “Ne do të krijojmë një qeverisje dinjitoze e cila Kosovën do ta çojë drejt një perspektive civilizuese”.

Pacolli ka thënë se plani qeverisës i koalicionit parasheh krijimin e tregut mbarëshqiptar, formimin e zonave të lira ekonomike, si dhe funksionalizimin e te gjitha minierave.

“Ne jemi ata që do ta ndajmë njëherë e përgjithmonë gjyqësinë nga ndikimi politik dhe normalisht, me punën tonë do t’i krijojmë shtetit një imazh më të mirë të cilin Kosova ka filluar ta humb”.

Pacolli ka premtuar se me qeverisjen e koalicionit LDK-AKR-LD-Alternativa, do të rritet numri i njohjeve për Kosovën.

“Në fillim të mandatit të dytë, ne do të kemi njohje të mjaftueshme me të cilat do të aplikojmë për anëtarësim në Kombet e Bashkuara”, ka thënë ndër të tjera Presidenti Pacolli. “Jam i bindur se me mençurinë e njerëzve që i kemi në listë, ne do të krijojmë një qeverisje dinjitoze e cila Kosovën do ta qojë drejt një perspektive civilizuese”, ka theksuar numri i një i Aleancës Kosova e Re.

Ndërsa kandidati për kryeministër Avdullah Hoti ka thënë se Ferizaj është qyteti që pas Prishtinës më së shumti kontribuon në zhvillimin e vendit me taksat që qytetarët paguajnë përmes bizneseve të shumta.

“Ne nuk i sjellim qytetarët nëpër tubimet tona me autobusë, ata na bashkohen dhe na përkrahin në të gjithë Kosovën,” ka thënë Hoti. Ai ju ka bërë thirrje ferizajasve që me datë 11 qershor të votojnë për ekipin më të kompletuar që ka Kosova.