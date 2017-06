Hoti thotë se Kosova A do të dekomisionohet kurse B-ja do të riparohet

Gjatë një vizite që i bëri të enjten Korporatës Energjetike të Kosovës (KEK), kandidati për kryeministër nga LDK-AKR-Alternativa, Avdullah Hoti, ka thënë se programi i tij në fushën e energjisë parasheh dekomisionimin e termocentralit Kosova A, riparimin rrënjësor të Kosovës B dhe ndërtimit të termocentralit Kosova e Re.

“Reforma që është arritur në prodhimin e energjisë elektrike ka qenë mjaftë pozitive. Programi ynë parasheh dekomisionimin e Kosovës A, rikonstruimin e Kosovës B dhe ndërtimin e termocentralit të ri Kosova e Re”, ka thënë Hoti.

“Unë sot jam këtu për të siguruar stabilitet të kësaj ndërmarrjeje. Nuk kemi ardhur për të premtuar rritje të pagës, sepse ai është vendim i menaxhmentit, por ne do të ofrojmë mbështetje të fuqishme teknike dhe financiare për të zhvilluar kompaninë dhe për të përmirësuar kushtet e punës”, ka thënë Hoti.

Ai ka thënë se një nga detyrat prioritare në sektorin e energjisë dhe mjedisit do të jetë zhvillimi përmirësimi i mekanizmave të nevojshëm rregullator dhe operacional për arritjen e cakut prej 25% të pjesëmarrjes së energjisë nga burimet e ripërtëritshme deri vitin 2020.

“Do të veprohet në nxitjen e mëtejme të burimeve të ripërtëritshme të energjisë, në pajtim me potencialin, obligimin dhe nevojat, si dhe karshi zhvillimeve dhe përvojës evropiane. Do të përcaktohen modalitetet e investimeve për realizimin e rehabilitimit. Rehabilitimi i TC Kosova B do të bëhet pas hyrjes në operim të TC Kosova e Re”, ka thënë Hoti.

Ai ka thënë se dekomisionimi i TC Kosova A, ose pjesëve të saj, do të bëhet pas studimit të alternativave të reja të gjenerimit plotësues, të kërkesave në tregun e energjisë elektrike dhe pasi të sigurohet furnizimi i qëndrueshëm me ndërtimin e Termocentralit Kosova C.