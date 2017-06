Kurti: Më 11 qershor merr fund terri

Kandidati për kryeministër nga Lëvizja Vetëvendosje tha sot në Gjakovë se shteti social është shëndet për të gjithë pa asnjë dallim e për këtë tha se programi i Lëvizjes Vetëvendosje është marrë nga eksperiencat kontinentale, përkatësisht të Zvicrës dhe vendeve skandinave.

"Më 11 qershor duhet ta bëjmë ndryshimin e madh sepse vetëm ashtu nuk përsëritet e kaluara. Tash ka edhe shpresë dhe guxim sepse jemi me Lëvizjen. 11 qershori është dita jonë sepse merr fund terri që e sollën ata. Gjakova dhe Kosova e ka një numër dhe një emër. Numri është 35, emri është Vetëvendosje", u shpreh Kurti.

Ai i tha se me Lëvizjen Vetëvendosje do të zhvillohet çdo sektor ekonomik dhe çdo spektër që mundëson një jetë më të mirë për qytetarët.

"Vetëvendosje do ta bëjë shtetin për të gjithë, ku njerëzit gjejnë punë në bazë të aftësive të tyre e jo në bazë të mbiemrave. Me Vetëvendosjen nuk do të mbes asnjë pëllëmbë tokë djerrë. Me Vetëvendosjen në qeverisje, Kosova bëhet edhe vend i prodhimit, edhe i shpërndarjes", shtoi ai.

Kurti tha se do të rishikohet privatizimi, dhe se do të ndërmarrin hapa konkret për zhvillim të ekonomisë edhe në zbatimin e TVSH-së. Ai premtoi se ata që do të riinvestojnë fitimin do të lirohen nga tatimi në fitim dhe do t'i mbrojnë të drejtat e punëtorëve e do t'i forcojnë sindikatat