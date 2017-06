Pacolli në Viti: Të dërgohen në shtëpi zhvatësit

Në tubimin zgjedhor të mbajtur sot në Viti, kryetari i AKR-së, Behgjet Pacolli ka thënë se data 11 qershor është e rëndësisë vitale për Kosovën, njofton kumtesa partiake, transmeton Koha.net.

"Me 11 qershor dilni të gjithë dhe votoni, sepse vota juaj do te krijojë dy efekte të mëdha”, ka thënë Pacolli në tubimin e koalicionit AKR-LDK-LD-Alternativa, ku të pranishëm ishin mijëra qytetarë. “Efekti i parë është se ne votojmë për një qeveri të ndershme, të brezit të ri, që me punë, me djersë, me dituri do ta dërgojë Kosovën përpara. Efekti tjetër i votës tuaj është dërgimi në shtëpi i njerëzve që e kanë zhvatur Kosovën”, ka theksuar P:acolli

Ai ka shtuar se rrugëtimi për një Kosovë me perspektive më të mirë për rininë dhe të gjithë qytetarët, do të vazhdojë. “Është momenti që të dilni dhe të votoni për Kosovën, votoni për të mirën e saj”, ka thënë Pacolli. Presidenti i AKR-së, rikonfirmoi edhe njëherë mbështetjen e partisë së tij për kryeministrin e ardhshëm të Kosovës, Dr,Avdullah Hoti, duke u zotuar se së bashku dhe të vendosur, do të punojnë për Kosovën dhe zhvillimin e saj ekonomik.