Abrashi: 40% rritje të pensionit bazë, pensioni kontributiv deri në 280euro dhe do të krijohet fondi pensional

Ministri në detyrë i Punës dhe Mirëqenies Sociale, Arban Abrashi, në kuadër të fushatës parazgjedhore si pjesë e listës për deputetë në koalicionin LDK-AKR-Alternativa, ka thënë se në mandatin qeverisës pas zgjedhjeve të 1 qershorit, pensioni bazë do të rritet për 40%, pensioni kontributiv deri në 280euro, do të hiqet pragu 15 vjeçar dhe do të krijohet fondi pensional.

“Dje, bashkë me Kryeministrin e ardhshëm të Kosovës z. Avdullah Hoti dhe Kryetarin e AKR-së z. Pacolli vizituam Lidhjen e Pensionistëve, me ç’rast prezantuam planin tonë për krijimin e Fondit Pensional, rritjen e pensioneve për 40% dhe heqjen e pragut nga 15 në 10 vite përvojë pune për pensionistët kontributdhënës”, ka thënë Abrashi.

Abrashi tha se programi i koalicionit parasheh tri pika kryesore për pensionistët.

“Ulja e përvojës së punës nga 15 në 10 vite për ta përfituar pensionin kontributdhënës, njohja e përvojës së punës gjatë viteve të 90-ta dhe krijimi i Fondit Pensional, i cili do të themelohet me ligj për të siguruar që pensionet të rriten së paku për 40% në krahasim me ato që janë tash”, shtoi ai.

“E dëshmuam në mandatin e kaluar dhe do ta dëshmojmë prapë që mirëqenia e pensionistëve është prioritet i yni”, potencoi Abrashi.